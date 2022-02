Encontro de carros antigos acontece neste domingo em São Caetano do Sul

A cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, recebe mais uma edição do Encontro de Carros Antigos no próximo domingo (20).

O evento, tradicional na cidade, volta a acontecer regularmente desde o fim do ano passado, após uma pausa por conta da pandemia de covid-19. Ele é organizado pelo Automóvel Clube de São Caetano do Sul.

O encontro acontece no estacionamento externo do ParkShopping São Caetano. Ele deve permanecer no calendário fixo do centro de compras em 2022, sempre aos terceiros domingos do mês - exceto em dezembro.

Os apaixonados por carros antigos poderão ver de perto aproximadamente 200 carros, entre fuscas, opala, kombis, modelos europeus, entre outros.

Além da exposição de carros, o público ainda pode conferir a apresentação da banda The Jazz Brothers, composta por seis integrantes e inspirada nas street bands de Nova Orleans (EUA). As crianças terão a oportunidade de participar de uma oficina de slime, que acontece durante o evento.

O Encontro de Carros Antigos acontece no próximo domingo, das 8h às 13h. A entrada é gratuita para o público. O ParkShopping São Caetano está localizado na Alameda Terracota, 545 - Espaço Cerâmica.

Quem quiser aproveitar para expor um veículo antigo também, precisa contribuir com 2kg de leite em pó. Eles serão doados ao Fundo de Solidariedade de São Caetano do Sul.

A instituição pertence à prefeitura do município e oferece cursos de profissionalização. A ideia é qualificar os moradores de São Caetano do Sul e mantê-los atualizados quanto às novidades do mercado de trabalho.

Os cursos são focados em artesanato (pintura, bordado, macramé, corte e costura, etc.), estética (manicure, design de sobrancelhas e maquiagem) e gastronomia (barista, bolos, cozinha profissional, doces finos, etc.).

