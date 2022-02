Calcinha Preta: cantora Paulinha Abelha está em coma

Um dia após o marido tranqüilizar os fãs de Paulinha Abelha, do grupo de forró Calcinha Preta, uma piora no estado de saúde levou-a a entrar em coma, de acordo com divulgação feita pela assessoria da cantora.

Paulinha foi internada na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Aracaju, na semana passada, com diagnóstico de problemas renais. Ontem, a assessoria da cantora emitiu um boletim afirmando que ela estava “hemodinamicamente estável” e realizando terapia renal substitutiva, mas sem quadro de infecção.

O marido da cantora, Clevinho, usou as redes sociais para desmentir que seu quadro de saúde fosse grave e disse que os fãs não precisavam se preocupar.

Hoje foi divulgado que seu quadro de saúde se agravou e terá que ser transferida para outro hospital, mas “por conta da instabilidade neurológica, a paciente não reúne condições clinicas seguras para que o procedimento seja feito no momento”.

Em seu Instagram, Clevinho repostou o comunicado oficial da banda sobre a piora na saúde da mulher e apenas comentou: “Orem, por favor”.

Paulinha canta no grupo de forró ‘Calcinha Preta’ desde 1998. Ela se desligou da banda duas vezes nesse período, mas retornou em 2018.

Câncer de Tireóide

Ainda ontem, o cantor João Neto, que faz dupla com Frederico, anunciou que foi diagnosticado com câncer de tireóide em um exame de rotina feito em dezembro e que terá que se submeter as uma cirurgia para retirada do carcinoma, em data não revelada.

João Neto usou sua conta no Instagram para compartilhar a notícia com seus fãs:

“Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, disse o artista no post.

