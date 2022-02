Café com Aroma de Mulher: Carmen Villalobos revela os motivos que a levariam a fazer uma segunda temporada

Carmen Villalobos está se divertindo com a grande recepção mundial que a série Café com Aroma de Mulher está tendo, chegando ao Top 10 dos conteúdos mais assistidos na Espanha e em vários países da América Latina.

A atriz colombiana falou à revista People en Español sobre sua experiência com a produção. “Estou muito animada e feliz com a recepção que recebemos na Netflix. Acredito que uma história de Fernando Gaitán não pode ter outro resultado”, afirmou a atriz colombiana.

“[Estou] feliz que meu primeiro antagonista tenha sido um sucesso completo e com uma produção tão espetacular quanto Café con aroma de mujer. Estou realmente animada e feliz com essa recepção na Netflix”, acrescentou.

Ela ainda enfatizou, segundo o Publimetro, que está disposta a fazer uma segunda temporada da série.

“Estou sempre aberta, assim como sempre disse que estou aberta a fazer uma próxima temporada de Sin senos sim há paraíso, neste momento posso dizer sim”, afirmou, salientando, no entanto, que está disposta como desde que o projeto se apresente como um desafio para ela.

Café com Aroma de Mulher: contamos como é realmente a relação entre os protagonistas

Os protagonistas de ‘Café com Aroma de Mulher’ exalam simpatia e uma conexão que atravessou as telas. Mas parece que isso é só atuação. Os rumores, segundo o Publimetro, é que ambos não se suportam e que foram apenas tentando cumprir suas cenas para ir atrás dele ao seu lado.

Todavia, há quem se pergunte por que por meio das redes sociais eles mostram que realmente são amigos ou que pelo menos ambos se sentem à vontade em estar juntos.

Embora não haja respostas oficial deles, a própria atriz, que interpreta “Gaviota”, garantiu à revista People em espanhol que não suportava a atitude imatura do ator cubano.

Isso porque ele sempre foi atrasado para as gravações e, o pior de tudo, que em uma ocasião chegou de ressaca depois de uma longa noite de festa e sem conhecer seus diálogos.

Isso surpreendeu os seguidores de “Café com aroma de mulher”, pois para muitos tudo parecia estar muito agradável entre eles e até pareciam ser o casal mais querido pelo impacto que geraram com seus personagens.

Mas, aparentemente, nem tudo é tão trágico, pois em publicações recentes de ambas as estrelas, nota-se que seu tratamento é muito cordial, respeitoso e reflete que eles têm um carinho e admiração especial por sua carreira.

Mais conteúdo sobre Café com Aroma de Mulher:

Veja quem interpreta Gaviota na versão original de “Café com Aroma de Mulher”

William Levy viveu momento aterrorizante no set de “Café com Aroma de Mulher”

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos através das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. O seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.