‘BBB 22’: Sem Maria, clima entre Eli e Natália esquenta e eles transam

Mesmo com Maria no "BBB 22", o beijo entre Natália e Eli já tinha rolado (Reprodução/Globo)

A festa de Jade Picon, nesta quarta-feira (16), rendeu mais uma cena de sexo dentro do “BBB 22″. Desta vez, Eliezer e Natália, que já se beijaram durante a primeira festa da influenciadora digital, foram os protagonistas.

O quarto escolhido por eles foi o grunge, lugar escolhido para dormir após a festa da líder. Mas, antes do ato, o casal já tinha sido visto dando alguns beijos na pista e, também, fora dela.

A iniciativa veio de Natália Deodato, que pediu para Vyni pegar alguns preservativos na dispensa. Em um determinado momento, eles foram para o quarto e a sister perguntou a Eli se ele queria transar: “Quer transar? Você quer fazer isso agora ou quer ter mais certeza?”, disse a ex-emparedada. Em seguida, Eliezer respondeu: “Que difícil isso”.

Vale lembrar que com Maria, que foi desclassificada do “BBB 22″, Elieser movimentou o edredom duas vezes. A primeira foi logo no início do reality show da Globo, após a festa do líder de Tiago Abravanel, chamada Abravanelândia. Durante a balada, a atriz já havia dado sinais para o empresário, que acabou não percebendo e ganhou o rótulo de “lerdo”.

Maria e Eliezer protagonizam a primeira cena de sexo do "BBB 22", da Globo (Reprodução/Globo)

O outro momento foi após a eliminação de Rodrigo, o segundo eliminado do “Big Brother Brasil 22″. O clima esquentou entre Maria e Eliezer, que inauguraram o edredom do quarto Lollipop, mas não fizeram sexo, já que outros participantes, como Vyni e Brunna estavam por lá.

Nas imagens, Vyni acompanha tudo de camarote, já que estava dormindo do lado da cama do casal. “Vocês aceitam água? Acabou de acontecer uma pornografia aqui do meu lado”, disse Vyni.

Esqueceram do big fone?

O jogo começou a pegar fogo e, até o momento, nada do big fone tocar. Após a entrada de Laís e Gustavo, Boninho, diretor do reality show, foi questionado por um perfil no Instagram quando o telefone vai tocar dentro do “BBB 22″: “E o big fone, quando toca? Tá demorando!”. E ele respondeu: “Que tal essa semana!!!”.

No post, Boninho brincou com os internautas e postou um vídeo bebendo um drink para relaxar, após “um dia louco”. O vídeo foi postado na madrugada desta quarta-feira, 16, um dia depois da expulsão de Maria.