‘BBB 22’: Após flertar na festa, Laís planeja tirar Gustavo da prova do líder

O dia começou cheio de estratégia no “BBB 22″. Após a festa de Jade Picon, os participantes começam a pensar na prova do líder, que acontecerá nesta quinta-feira (17), após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol”. E, depois de duas provas de habilidades, Laís espera que seja de resistência.

Durante uma conversa com Brunna Gonçalves, Jade Picon e Larissa, a médica contou que uma prova de resistência seria bem vinda, já que, para ela, Gustavo não aguentaria. A sister contou às amigas que o ex-participante da casa de vidro tem problema na coluna e isso dificultaria sua chegada na liderança.

“Gustavo não aguenta a prova resistência porque tem problema de coluna. Ele tem duas hérnias de disco”. Em seguida, Larissa, ex-amiga de Gustavo na casa de vidro, comentou: “Graças a Deus”.

A atitude delas chamou a atenção dos fãs do reality show da Globo, que acabaram “cancelando” a participante. “Ela disse que era medicina por amor né? Beleza fera”, escreveu um internauta. “Que bom que ela fez o juramento de medicina né”, comentou outro fã do “BBB 22″.

Desde que entrou no “BBB”, Gustavo virou alvo de muitos participantes, já que em menos de uma semana mostrou ser estrategista e focado em polêmicas. No entanto, os fãs do programa torcem por sua vitória. “Imagina se Gustavo mesmo assim ganha o líder?”, comentou um perfil do Twitter.

Gustavo é alvo de Jade?

Gustavo deixa a casa de vidro e entra para jogar no "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Nesta quinta-feira (17), os confinados do “BBB 22″ vão enfrentar mais uma prova do líder e Jade Picon, a atual detentora do colar, está buscando uma nova estratégia de jogo, já que perdeu uma de suas principais aliada, Bárbara Heck, que foi eliminada do reality show.

Durante a sua festa, que aconteceu nesta quarta-feira (16), a influenciadora digital revelou para Eliezer quais são suas opções de veto na prova do líder desta noite. “Se eu for ter o poder, veto de cara Gustavo e Arthur. É complicado, para mim, escolher uma terceira pessoa. Mas vejo o Douglas como uma ameaça para a Laís”, contou a famosa.

