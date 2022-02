Assim devem ser as cenas de sexo na segunda temporada de ‘Bridgerton’

Se você, assim como nós, já está ansioso pela segunda temporada de ‘Bridgerton’, que estreia dia 25 de março na Netflix, nós te contamos que as cenas de sexo da nova temporada devem ter um “olhar feminino”. Quem confirmou foi o ator Jonathan Bailey, que interpreta Anthony Bridgerton.

Em entrevista recente à Entertainment Weekly, ele disse: “O olhar feminino é tão importante porque há muitas maneiras pelas quais as pessoas se comunicam por sexo, e o que o sexo significa e o que seu corpo significa para outra pessoa. É importante que haja uma inversão da sexualidade e como as pessoas são exploradas na narrativa do sexo”.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ contará a história da busca de amor de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) enquanto ele está à procura de uma esposa adequada. Quando Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina (Charithra Chandran) chegam da Índia na Inglaterra, Anthony começa a cortejar a última irmã, e Kate logo descobre que suas intenções de casamento não são puras.

O fato é que, no decorrer dos episódios da nova temporada, Kate Sharma tem como missão derrubar Anthony do pedestal, enquanto ele tenta se aproximar da irmã dela, Edwina, achando que esta última seria a parceira ideal para um homem que deseja um casamento sem amor.

“Vemos Anthony em um momento em que podemos entender sua decisão de encontrar uma dama adequada que possa servir ao propósito de ser viscondessa. Ao contrário de alguém por quem ele está se apaixonando ou tem qualquer sentimento de emoção”, disse o ator Jonathan Bailey.

O showrunner da série, Chris Van Dusen, também disse à Entertainment Weekly que a nova temporada dará tantos “momentos de sex appeal” aos fãs quanto a anterior. Ele acrescentou que a química de Ashley e Bailey é “de outro mundo” e revelou ainda: “A temporada é carregada e romântica”.