“All of Us Are Dead”: esses foram os fatos reais que inspiraram a série de zumbi coreana da Netflix

Usuários de mídia social notaram que o último sucesso da Netflix, “All of Us Are Dead”, é uma história baseada em fatos reais que chocaram a Coreia do Sul em 2014.

Nesta série podemos ver a história de um grupo de jovens que estão presos em sua escola depois que um vírus zumbi atacou toda a sua cidade, como detalhado pelo site ‘Nueva Mujer’.

O enredo é baseado no webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun , que foi publicado entre 2009 e 2011.

Esses foram os fatos reais que inspiraram a série de zumbi coreana da Netflix

No entanto, o que poucos sabem é que a série também é inspirada na tragédia da balsa Sewol, que ocorreu em 16 de abril de 2014 e na qual 304 passageiros morreram, incluindo cerca de 250 estudantes do ensino médio na Coreia do Sul.

Esta tragédia causou indignação no país oriental porque, aparentemente, o pessoal encarregado da tripulação (incluindo o capitão), ordenou que permanecesse nas cabines e fugiu do navio, deixando-os sem possibilidade de sobrevivência.

De acordo com a cultura que domina este país, nenhum dos jovens se atreveu a desafiar as ordens de seus superiores e esperou na balsa enquanto ela afundava. Por outro lado, na história ficcional, os professores são os que não ajudam os alunos e são eles que ousam se proteger.

Ainda de acordo com as informações, uma das curiosidades que cercam a trama é que foram utilizadas fitas amarelas em forma de laço, que representam uma forma de homenagem às vítimas que morreram naquele dia no trágico acidente.

Da mesma forma, na série você pode ver algumas cenas em que jovens gravam mensagens para suas famílias se despedindo e isso também aconteceu no acidente de 2014.

