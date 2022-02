‘Além da Ilusão’: Inocente, Davi será condenado à prisão pela morte de Elisa

No capítulo, desta quinta-feira (17), da novela “Além da Ilusão”, da Globo, Davi (Rafael Vitti) será condenado a 20 anos de prisão pelo morte de Elisa (Larissa Manoela). A pena será dada mesmo ele sendo inocente.

O mágico receberá no tribunal a sentença que não imaginava, já que a moça foi morta pelo próprio pai. Desesperador ao ser condenado por um crime que não cometeu, ele ficará revoltado com Matias (Antonio Calloni), pai de Elisa.

Cena de Elisa e Davi em "Além da Ilusão" (Globo/Paulo Belote)

LEIA TAMBÉM:

No julgamento, Davi tenta provar sua inocência, mas Matias, que é um homem rico, convence o juiz. “”Não! Eu sou inocente, isso é uma injustiça!”, insistirá Davi ao ser levado pela polícia. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Quinta-feira: 17/02

Em "Além da Ilusão", da Globo, Rafa Vitti e Larissa Manoela vivem par romântico (Reprodução)

Joaquim resgata Isadora e encontra o cachorro perdido. Davi enfrenta Gaspar e faz uma aposta com ele. Leônidas ajuda a salvar Matias e se encanta por Heloísa. Davi diverte os presos e os carcereiros com suas mágicas. A nova vila dos operários começa a ser construída. A Tecelagem Tropical é inaugurada. Passam-se dez anos. Joaquim tenta convencer Isadora a não trabalhar durante a viagem ao Rio de Janeiro. Úrsula se irrita ao ver Arminda no trem com Isadora. Constantino repreende Julinha por continuar jogando no cassino. Artur tenta convencer Davi a desistir de fugir da cadeia.

Sexta-feira: 18/02

Bárbara Paz interpreta vilã na novela "Além da Ilusão", da Globo (Divulgação/Globo)

Davi garante a Artur que fugirá para provar sua inocência. Isadora diz a Arminda que não ama Joaquim. Úrsula reclama de Isadora para o filho. Matias tem um novo surto e Violeta pede ajuda a Leônidas. Os operários reclamam com Joaquim das condições de trabalho. Gaspar ameaça Davi para fugir com ele. Olívia reclama para os pais das condições de trabalho na fábrica. Úrsula vê Isadora e Arminda saindo com uns amigos de carro. Davi não consegue abrir suas algemas.

Sábado: 19/02

Larissa Manoela em Além da Ilusão, nova novela da Globo (Reprodução/Instagram)

Gaspar atrapalha a fuga, e Davi se desespera. Isadora se anima com seu trabalho. Violeta avisa a Joaquim que um novo gerente administrativo irá chegar à fábrica. Davi e Gaspar escapam da viatura. O editor do jornal é preconceituoso com Bento, e Lorenzo defende o amigo. Úrsula briga com Arminda na frente de Isadora. Davi e Rafael, o novo gerente administrativo da tecelagem, embarcam no mesmo trem. Lorenzo usa suas economias para ajudar Bento. O trem em que Davi e Rafael estão se envolve em um acidente.

LEIA TAMBÉM: