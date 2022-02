Martinho da Vila afirma que Jair Bolsonaro ‘ dá maus exemplos’

Martinho da Vila surpreendeu ao comentar sobre política durante uma entrevista ao jornal O Globo. Segundo o músico, o presidente Jair Bolsonaro dá “maus exemplos” aos brasileiros.

O sambista revelou ainda que está analisando as eleições presidenciais deste ano e contou se já possui um candidato. “Se ele [Lula] me pedir, eu faço campanha, porque ele é meu amigo. Para os amigos eu faço tudo. Para os inimigos, nada”.

Martinho da Vila aproveitou o momento para criticar os casos de racismo recorrentes no Brasil nos últimos anos, onde falou ainda sobre o chefe de estado brasileiro. “A função do chefe é dar exemplos. Eles não vêm de baixo, vêm de cima. Quem toca as coisas é o chefe da família, o chefe da nação”, relatou o famoso.

Martinho da Vila sobre a covid: Esse vírus me persegue" (Reprodução)

Na entrevista, o sambista disse que o racismo “é uma doença terrível”, mas “é uma doença curável”. Segundo ele, as pessoas não nascem racistas, mas aprendem. “Se aprende a ser, pode aprender a amar o próximo. O racismo está forte. E agora, com a internet, as pessoas podem fazer agressões e ficar escondidas. Então, os racistas botaram as asinhas de fora”.

Outro tema debatido foi o carnaval deste ano, já que os desfiles das escolas foram transferidos para abril devido à pandemia de coronavírus. “Esse vírus me persegue. Ele me atacou uma vez e, além disso, fica não querendo que eu seja homenageado pela Vila Isabel. Ia ser no ano passado, passou para este ano, agora para abril, ainda está arriscado a passar para o outro ano. Mas ele vai perder para mim”, completou.

