Isto é o que sabemos sobre o crossover de Grey’s Anatomy e Station 19

Dia 24 deste mês, os fãs poderão acabar com a espera para ver Grey’s Anatomy e Station 19. O crossover acontecerá no episódio 8, da 18 temporada, e já descobrimos alguns fatos para os mais ansiosos. Contudo, vale alertar que por aqui haverá alguns spoilers!

Crossover de Grey’s Anatomy e Station 19: o que sabemos do episódio

O que sabemos é que a equipe de Station 19 entra em ação quando o carro, no qual Dr. Owen Hunt, estava cai em um penhasco. Ben Warren tentará de tudo para a salvar seu amigo, mas Maya Bishop avisa “vá com calma, escorregue no lugar certo e nós teremos mais feridos”.

Uma pessoa é retirada do carro, mas parece que sem pulso. A pergunta que fica é quem foi salvo e quem morreu. Hayes avisa para a Dra. Meredith Grey que houve um acidente e, enquanto isso, Teddy ouve “ele me tirou primeiro, e eu ouvi o carro cair.”

Assista o promo do crossover de Grey’s Anatomy e Station 19:

Será? Fãs acham que este personagem voltará para Grey’s Anatomy

O Wordle, uma brincadeira de adivinhação com palavras tomou o feed do Twitter, e o perfil oficial de Grey’s Anatomy entrou na brincadeira. “Não é Wordle, mas apenas uma nota”, escreveu o perfil.

Isso foi o bastante para que surgisse uma teoria de que Derek estaria de volta na série. É que os fãs lembraram que Meredith e Derek escreveram seus votos de casamento em um bloco de notas azul.

Se isso é real ou não, só tempo vai dizer!

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

not Wordle, just a sticky note — Grey's Anatomy (@GreysABC) January 27, 2022

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Grey’s Anatomy: estas dois protagonistas são grandes amigos na vida real

Minha nossa! O futuro de Grey’s Anatomy será decidido por três pessoas

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.