Gusttavo Lima faz show em São Bernardo do Campo nesta semana

O cantor Gusttavo Lima se une às duplas Cesar Menotti & Fabiano e Bruno & Denner para um show na cidade de São Bernardo do Campo, na próxima sexta-feira (18).

Atualmente, o artista está em divulgação das músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação.

A dupla Cesar Menotti & Fabiano segue com os dois projetos lançados em 2021: “Modão dos Menotti”, em julho, e “Menotti’s Pop”, em outubro e novembro.

O segundo projeto, dividido em dois volumes, traz releituras de clássicos do pop e rock na voz dos irmãos. Dentre as faixas, tem músicas como “Exagerado”, de Cazuza, “Proibida pra Mim”, de Charlie Brown Jr. e “Além do Horizonte”, de Erasmo Carlos.

Já os novatos Bruno & Denner levam ao palco as canções de seus últimos EPs, “Isso é Bruno & Denner”, volume 1 e 2. A dupla foi a única a participar do álbum “O Embaixador - The Legacy”, gravado na Villa Cavalcare, em Goiânia (GO).

Os ingressos para o show triplo estão à venda no site da Ticket360 e variam entre R$ 65 e R$ 220, pista e camarote Arena. Os outros três camarotes já estão esgotados. Ao comprar a entrada, é possível pagar o estacionamento ou passagem de ônibus até o local. Para assistir ao show, é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra covid-19 (com mais de 15 dias) ou teste negativo (até 72h antes do evento).

A apresentação acontece na Estância Alto da Serra, tradicional casa de shows de sertanejo em São Bernardo do Campo. Ela fica localizada na Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande.

