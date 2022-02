Euphoria: 5 tendências de beleza inspiradas na série para reproduzir em casa

Além da narrativa que conquistou milhões de telespectadores, um ponto de destaque em ‘Euphoria’ são as tendências de beleza, que com muito glitter e outros recursos, contam a história de cada personagem.

Pensando nisso, trouxemos hoje 5 tendências compartilhadas pelo portal Nueva Mujer e que você pode reproduzir em casa. Preparado?

Brilho sutil

Diferente da proposta de sua primeira temporada, a segunda temporada de ‘Euphoria’ trouxe em diversos momentos uma abordagem mais sutil com pequenas pedras brilhantes e sem brilho nos olhos. Aos que desconhecem, o objetivo dos mini strass é criar um brilho que capture a luz das festas sem ser algo muito evidente.

Temos também os contornos geométricos

Embora a nova temporada não seja marcada por muito brilho, o delineador “deu seu nome”. E, se você quer fazer em casa, aplique-o de forma criativa nos olhos para dar formas inesperadas. Um exemplo é o delineador de caranguejo de Jules no primeiro capítulo.

Vamos de linhas finas?

Se você quer um delineado que seja bem fino e perfeito para alongar o olhar e dar uma aparência poderosa, é recomendado a opção da Maddy. Você pode reproduzi-lo com a ajuda de modelos, pincéis finos e removedor de maquiagem.

Sensação de lábios beijados

A atual season de Euphoria começou com os lábios de Cassie borrados de ficar a noite toda com Nate. Mas, para ter o mesmo efeito em casa você não precisa beijar ninguém, basta concentrar a maior quantidade de batom no centro dos lábios e escovar em direção às bordas da boca, sem delinear o contorno dos lábios.

Tons de aquarela

Com o azul e amarelo se tornando uma verdadeira tendência, este ano, Kat não está usando sombra brilhante ou delineador, mas sombra colorida em toda a pálpebra que combina com seu tom de pele e a faz parecer inocente e doce.