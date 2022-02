A série ‘All of Us Are Dead’, produção de zumbi coreana da Netflix, rapidamente conquistou os corações dos usuários da plataforma.

No enredo, os alunos encurralados de uma escola só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

Estrela da série de zumbi coreana da Netflix revela detalhes sobre relação pessoal com companheiro de produção

Em uma entrevista recente, a jovem atriz Cho Yi-hyun falou sobre sua experiência participando da série. A sul-coreana contou sobre sua relação com Park Solomon, também conhecido como Lomon.

Ela teve a oportunidade de conhecer Lomon durante a produção de seu primeiro trabalho como atriz, “Sweet Revenge”.

Sobre a amizade que ambos estabeleceram, a atriz disse: “Temos a mesma idade e temos a ligação de estarmos juntos em ‘Sweet Revenge’. A personalidade de Lomon é muito gentil e ele cuida muito bem de seus amigos.”

“Quando eu estava fisicamente cansado durante as filmagens, ele tentou me ajudar ficando ao meu lado. Ele também cuidou de mim quando eu estava com frio, então nosso trabalho em equipe foi ótimo”.

A atriz concluiu, deixando clara a qualidade de pessoa que é o aclamado ator, com quem espera poder compartilhar outro set de gravações no futuro.