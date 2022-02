Este é o único membro da realeza que conhece a filha de Meghan e Harry

Tudo indica que a princesa Eugenie, prima do príncipe Harry, é o primeiro e único membro da realeza a conhecer a filha caçula de Harry e Meghan, a bebê Lilibet Diana, que nasceu em junho do ano passado.

A princesa viajou aos Estados Unidos na última semana para assistir ao Super Bowl em um camarote particular no SoFi Stadium, em Los Angeles. Ela estava acompanhada do príncipe Harry e, segundo informações do The Sun, a viagem foi surpresa, já que a imprensa não foi informada.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE — NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022

Eugenie é a primeira integrante da família real a fazer uma viagem do Reino Unido até os Estados Unidos para visitar Meghan e Harry, desde a saída dos dois da Coroa britânica no início do ano passado.

Ainda de acordo com o The Sun, Eugenie provavelmente ficou hospedada na mansão de Harry e Meghan, na praia de Montecito, e provavelmente conheceu a pequena Lilibet.

Sobre Lilibet Diana

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu em 4 de junho em Santa Bárbara, Califórnia. Ela tem um irmão, o primogênito do casal que nasceu em 2019, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

O nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor é uma homenagem à sua avó, a princesa Diana, e à sua bisavó, a Rainha Elizabeth II. Em um comunicado divulgado no dia do nascimento da menina, Meghan e Harry informaram que seu nome é “em homenagem a sua bisavó, Sua Majestade a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet”, enquanto “seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenageá-la querida avó falecida, a Princesa de Gales.

Na época de seu nascimento, uma fonte disse à Us Weekly que Archie “absolutamente adora sua irmã mais nova e lhe dá muitos beijos e trata abraçá-la com a ajuda de seus pais”.