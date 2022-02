Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo, recebe show do rapper Xamã

O cantor Xamã se apresenta, no próximo sábado (19), na Cidade Nova Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Ele sobe ao palco do Good Show, casa de espetáculos do bairro, para apresentar seus principais sucessos.

Sua música mais recente, “Malvadão 3″, está em primeiro lugar na lista de mais ouvidas do Spotify desde a primeira semana de janeiro. A faixa é uma parceria com Neo Beats e Gustah. Lançada no fim do ano passado, a canção chegou a figurar entre as 50 mais ouvidas de todo o mundo.

Xamã ficou conhecido por ter sido um dos integrantes do grupo 1Kilo, antes de sua carreira solo. Também participou do Poesia Acústica, projeto de rap criado no Rio de Janeiro, ao lado de nomes como L7NNON e Djonga.

Ele conta com três álbuns em sua discografia, “Pecado Capital”, “O Iluminado” e “Zodíaco”. Este último foi um projeto em que cada música é dedicada a um signo e traz participações de nomes como Marília Mendonça, Gloria Groove e Luísa Sonza.

Em 2019, chamou a atenção do Brasil ao ser escalado para o Espaço Favela, novo palco do Rock in Rio. De origem indígena, Xamã já fez turnê pela Europa, Austrália e Estados Unidos.

Os ingressos da apresentação em Cidade Nova Heliópolis estão à venda no site da Ticket360, com preços que variam entre R$ 40 e R$ 80. A Good Show abre às 22h e está localizada na Avenida Almirante Delamare, 3013 - Cidade Nova Heliópolis.

