Cantora do grupo Calcinha Preta vai parar na UTI com problemas renais

A cantora da banda de forró Calcinha Preta, Paulinha Abelha, está internada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em Aracaju, Sergipe, desde o último domingo com problemas renais, segundo publicou a assessoria da cantora nas redes sociais.

Em nota, a assessoria informou, porém, que o quadro de saúde da cantora é “hemodinamicamente estável”.

“O hospital informa que Paula De Menezes Nascimento Leca Viana, encontra-se internada na Unidade De Terapia Intensiva, hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção”, diz a nota publicada no Instagram do grupo.

Ainda não há mais informações sobre o diagnóstico final dos médicos e Paulinha segue realizando exames médicos, mas o marido da cantora, Clevinho Santos, disse que o estado de saúde não é grave e que os fás não precisam se preocupar. “Graças a Deus ela está bem melhor”.

De acordo com Clevinho, Paulinha está se recuperando bem e precisa ficar mais alguns dias internadas para se recuperar um pouco mais antes de receber alta.

Paulinha canta no grupo ‘Calcinha Preta’ desde 1998. Ela se desligou da banda duas vezes nesse período, mas retornou em 2018.

CÂNCER

O cantor João Neto, que faz dupla com Frederico, anunciou que está se tratando de um câncer na tireóide diagnosticado em dezembro do ano passado. ”Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, disse o artista em um post no Instagram, pedindo ainda para todos cuidarem da saúde.

O cantor disse que deve se submeter a uma cirurgia para retirada do carcinoma em alguns dias, em um hospital no interior de São Paulo . “Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo”, diz em sua postagem nas redes.

