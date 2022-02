‘BBB 22’: Jade Picon perde amiga e dinheiro em noite de paredão

Jade Picon está enfrentando momentos difíceis no “BBB 22″. Após sofrer golpe duplo no paredão, desta terça-feira (15), com a notícia da saída de Bárbara Heck, sua melhor amiga no confinamento, e a permanência de Arthur Aguiar, seu inimigo, a influenciadora digital levou uma bronca da produção.

Tudo aconteceu na madrugada de quarta-feira (16), quando Jade teve uma crise de choro e decidiu que não dormiria no quarto do líder e pegou suas coisas e se instalou no quarto Lollipop. Abalada com a saída da amiga, a famosa foi buscar apoio com as demais aliadas Laís, Eslovênia e Larissa.

Após eliminação de Bárbara, no "BBB 22", Jade Picon tem crise de choro (Reprodução/Globo)

No entanto, ao comentar que não dormiria sozinha, a líder do “BBB 22″ ouviu um chamado da produção, que informou que era proibido dormir fora do quarto do líder: “Atenção! O líder dorme no quarto do líder”, disse a voz para toda a casa.

Em seguida, Jade Picon começou criticar a postura e a regra da casa: “Que loucura não deixarem eu dormir onde eu quero!”. Ela foi punida e perdeu 50 estalecas (dinheiro do reality show) pelo comentário. Por fim, a influenciadora digital retornou ao quarto Lollipop e contou a história aos demais confinados e perdeu mais dinheiro.

Jade dorme, adm dorme! Hahaha



Boa noite/bom dia galera, até daqui a pouco! 🌪 pic.twitter.com/UJax6ipKsp — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 16, 2022

Já em seus aposentos, a famosa conversou com Paulo André, com quem está tendo um caso dentro do “BBB 22″, e revelou ter ficado abalada com a saída de Bárbara: “Estou mal pela Bárbara ter saído. Ela estar no paredão foi, sim, consequência da minha escolha de colocar o Arthur, porque ele puxou ela. Se eu tivesse colocado outra pessoa, não teriam puxado ela”, contou ela.

O pum de Jade

Um momento bem íntimo da influenciadora Jade Picon virou piada nas redes sociais. A participante do “BBB 22″ esqueceu de desligar o microfone enquanto usava o banheiro, e o barulho de um pum foi exposto ao vivo para todo o Brasil.

A cena aconteceu na terça-feira (15). Jade e Bárbara Heck, eliminada do programa da Globo, estavam conversando no quarto líder quando um som invadiu a programação. A internet, claro, não deixou passar em branco. Muitos se disseram “surpresos” por ricos também soltarem pum.

No vídeo, é possível ouvir o som acompanhado de um gemido de alívio. Confira!

O vídeo do pum da jade 😂 https://t.co/9etST6F6WB — Duda ornellas (@maduornellas13) February 16, 2022

LEIA TAMBÉM: