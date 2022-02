‘BBB 22’: Fora do reality show, Maria pode pagar multa milionária

Após a apuração da prova da discórdia, na última segunda-feira (14), Maria não está mais no “BBB 22″ e sua expulsão poderá trazer alguns problemas fora da casa do reality show. Ao deixar o programa da Globo a participante do camarote poderá lidar com uma multa milionária.

Com isso, Maria deve perder os prêmios que ganhou em provas, seja dinheiro ou eletrodomésticos e seu contrato, firmado até o fim do “BBB 22″, pode ser rescindido de imediato. Segundo Fefito, do UOL, há cláusulas contratuais que afirmam que os que forem desclassificados “não farão jus a qualquer remuneração, prêmio ou indenização pela Globo, ficando obrigados a ressarcimento de perdas e danos a que derem causa”.

Maria entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Além disso, o contrato estabelece ainda uma possível multa no valor do prêmio final do reality show. “No caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes neste instrumento, bem como no regulamento, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma multa de até R$ 1,5 milhão”.

A expulsão de Maria

Na manhã desta terça-feira (15), a Maria foi chamada no confessionário do “BBB 22″ e soube da direção em desclassificá-la do reality show. A “punição” veio após a direção do programa analisar as imagens do jogo da discórdia, que ocorreu na segunda-feira (14), quando Maria agrediu Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi retirada da atração.

Vale destacar que no final do jogo, Maria foi conversar com Vinícius e admitiu o ódio por Natália, “Ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu não raciocinei na hora que fiz”.

A nova “cancelada” da 22ª edição do “BBB”conseguiu esquentar o clima nas redes sociais, fazendo Karol Conka e outros famosos se posicionarem.

