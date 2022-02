‘BBB 22′: Boninho dá previsão de quando Big Fone irá tocar

Boninho lança o "botão da desistência", no BBB 22 (Reprodução/Instagram)

Os participantes do BBB 22 têm sido criticados pela falta de comprometimento e entrega no jogo, e o programa vem criando estratégias para reverter essa situação. O último jogo da discórdia, na segunda-feira, 14, acirrou os ânimos e acabou gerando até a expulsão da integrante Maria, por agressão à Natália.

A entrada de dois novos participantes também mexeu com a estrutura do jogo, contudo, o público está sentindo a falta de uma das intervenções mais aguardadas de todas as edições: o temido Big Fone.

O diretor do reality, Boninho, foi questionado por um perfil no Instagram quando o telefone vai tocar dentro da casa: “E o big fone, quando toca? Tá demorando!”. E ele respondeu: “Que tal essa semana!!!”.

No post, Boninho brincou com os internautas e postou um vídeo bebendo um drink para relaxar, após “um dia louco”. O vídeo foi postado na madrugada desta quarta-feira, 16, um dia depois da expulsão de Maria.

LEIA TAMBÉM: