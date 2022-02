Curiosidades sobre ‘Vikings: Valhalla’

‘Vikings: Valhalla’, a nova série ficcional histórica da Netflix já tem data de estreia na plataforma: 25 de fevereiro. A produção é derivada de ‘Vikings’ e se passa 100 anos depois dos acontecimentos da série original.

A trama se concentrará em três personagens principais: o governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), juntamente com o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), esses dois últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Apesar dos fãs de produções do gênero terem tido acesso à última e 6ª temporada de ‘Vikings’ em dezembro na Netflix, o criador e diretor de ‘Vikings: Valhalla’ já adiantou que tem as três primeiras temporadas prontas e que está esperando apenas o sinal verde da Netflix para começar a produzi-los.

Pensando nisso, nós selecionamos informações que você não pode deixar de saber sobre a nova série que promete ser tão popular quanto a original que a criou.

Preparação

Para interpretar seu personagem, o governante viking Harald Hardrada, o ator Leo Suter disse ter lido diversos livros de história e que também estudou os poemas épicos anglo-saxões Beowulf e The Battle of Maldon.

O ator disse também que desenhou tatuagens nas costas e nos braços para interpretar seu personagem, embora ele não tenha revelado o significado das mesmas.

Inspiração

A atriz Frida Gustavsson disse que também leu vários livros históricos e mergulhou na mitologia nórdica para interpretar sua personagem, a líder religiosa Freydis Eriksdotter. A atriz declarou ter se dedicado a um livro em particular, chamado de ‘Valkyrie: The Women of the Viking World’ de J. Friðriksdóttir.

Fã assumida

A atriz Frida Gustavsson também assumiu ser fã de carteirinha da série original ‘Vikings’ e é amiga íntima do ator Edvin Endre, que interpretou o personagem Erlendur. Ela também é uma montadora talentosa e adora andar a cavalo nas tomadas externas.