Camilla sempre “desconfiou” de Meghan Markle, revela biógrafo da realeza

Para o biógrafo da realeza Tom Bower, a futura rainha Camilla Parker Bowles, atualmente duquesa da Cornualha e esposa do príncipe Charles, qualificou Meghan Markle como uma “ingrata” e “atrevida”. A declaração do biógrafo foi dada ao tabloide britânico The Sun e, segundo ele, é embasada em suas fontes secretas e informações privilegiadas que usa para escrever seus livros.

Tom Bower é um jornalista britânico e é um especialista em biografias, tendo escrito uma dezena delas. Ele é o autor do livro ‘Rebel Prince’, no qual descreve as tentativas do príncipe Charles de recuperar sua popularidade após a morte da princesa Diana. O livro alcançou o número um na lista de best-sellers do Sunday Times e foi publicado no Daily Mail.

Para ele, a duquesa da Cornualha permaneceu “de boca fechada” com suas opiniões sobre Meghan depois que ela foi trazida para a família real por seu enteado.

Em entrevista ao The Sun, ele afirmou que as duas duquesas nunca se entenderam e que Camilla supostamente “sempre suspeitou” das intenções de Meghan.

O silêncio dos Sussex

No último dia 5 de fevereiro, durante o início das comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, data de marca os 70 anos de seu reinado, ela divulgou uma mensagem pública e fez uma declaração inesperada.

A declaração dizia: “Quando, na plenitude dos tempos, meu filho Charles se tornar rei, eu sei que você dará a ele e sua esposa Camilla o mesmo apoio que você me deu, e é meu desejo sincero que, quando chegar o momento vier, Camilla será conhecida como Rainha Consorte enquanto continua seu serviço leal”.

O fato é que nem Harry e nem Meghan manifestaram qualquer declaração a respeito, diferentemente de William e Kate, cujo perfil oficial no Instagram curtiu a declaração da Rainha.

Para o biógrafo Tom Bower, o silêncio deles foi “deliberado” e considerado um “insulto” à família real. Ele disse: “Talvez o silêncio ensurdecedor dos Sussex seja a maneira de Meghan declarar guerra. Acredita-se que ela nunca gostou de Camilla, e tenho certeza que os sentimentos são recíprocos. Desde o início, Camilla desconfiou da aventureira de Los Angeles”.