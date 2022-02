5 detalhes que você não pode ignorar do teaser da 2ª temporada de ‘Bridgerton’

Os fãs de ‘Bridgerton’, que já estão em contagem regressiva para o lançamento da 2ª temporada de uma das séries de mais sucesso da Netflix, ainda estão em choque com o lançamento não esperado do primeiro teaser da nova temporada. Veja também!

Além do novo teaser, foi revelado o primeiro pôster da nova temporada. Veja também!

A 2ª temporada de ‘Bridgerton’ contará a história da busca de amor de Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) enquanto ele está à procura de uma esposa adequada. Quando Kate Sharma (Simone Ashley) e sua irmã mais nova Edwina (Charithra Chandran) chegam da Índia na Inglaterra, Anthony começa a cortejar a última irmã, e Kate logo descobre que suas intenções de casamento não são puras.

O teaser da nova temporada tem muitos detalhes que nós não podemos deixar de te contar. Então, continue lendo.

Eloise não será nada tradicional

No final da primeira temporada, vemos Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) deixando claro que não seguirá os passos de sua irmã mais velha, Daphne (Phoebe Dynevor) e que não se interessa em casamentos. No teaser vemos um take de Eloise acompanhada dos irmãos Benedict (Luke Thompson) e Colin (Luke Newton) apostando em uma corrida de cavalos no Royal Ascot. Tudo indica que ela fará as coisas do jeito dela nesta temporada.

O caso misterioso de Benedict

Outra cena do teaser é uma na qual Daphne aparece levando um susto após flagrar alguém em um momento íntimo. Tudo indica que é seu irmão, Benedict, e que ele está em plena noite de amor com uma mulher misteriosa fora das festas tradicionais da elite. Na primeira temporada, ele desenvolveu uma amizade colorida com Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale), a modista, mas parece que ele está se relacionando com outra mulher agora. Os rumores dizem que se trata de Siena (Sabrina Bartlett), a ex-amante de seu irmão Anthony.

Veja mais sobre filmes e séries

Um novo personagem

Em uma das cenas do teaser é possível ver um cãozinho da raça corgi, conhecido por ser a raça que a Rainha Elizabeth II e outros membros da realeza costumam criar em suas casas de campo e palácios. Pois bem, de acordo com as primeiras imagens divulgadas da segunda temporada de ‘Bridgerton’, tudo indica que se trata de Newton, o cãozinho de Kate Sharma. Lindinho porém atrevido, Newton promete ser uma ameaça para Anthony Bridgerton e parece que renderá boas cenas engraçadas.

“Triângulo amoroso”

Outra cena chama a atenção para o triângulo amoroso que deve ser formar entre Anthony e as irmãs Kate e Edwina. Inclusive, em um dos takes, vemos Kate ignorando o aceno de Anthony, o que faz nosso Lorde ficar extremamente chateado.

Em entrevista recente à Entertainment Weekly, o ator Jonathan Bailey disse que seu personagem viverá um triângulo amoroso confuso. Sobre Anthony e Kate, ele explica: “Eles são dois ímãs e se repelem e se atraem. Suas cabeças estão acima do parapeito de suas famílias, e fazem de tudo para ajudar outras pessoas, mas ao fazê-lo controlam a todos”.

O fato é que, no decorrer da série, Kate Sharma tem como missão derrubar Anthony do pedestal, enquanto ele tenta se aproximar da irmã dela, Edwina, achando que esta última seria a parceira ideal para um homem que deseja um casamento sem amor. “Encontramos Anthony em um momento em que podemos entender sua decisão de encontrar uma dama adequada que possa servir ao propósito de ser viscondessa. Ao contrário de alguém por quem ele está se apaixonando ou tem qualquer sentimento de emoção”.

O maior desafio de Lady Whistledown

Por fim, temos uma última cena, que revela ser Penelope Featherington (Nicola Caughlan) a voz por trás da narrativa de Lady Whistledown. Isso não é novidade, já que no final da primeira temporada já soubemos quem era a misteriosa Lady Whistledown. O que é novidade é como Penelope vai lidar com sua identidade revelada para seu círculo íntimo, como ela vai manter sua identidade em segredo principalmente para sua melhor amiga Eloise.