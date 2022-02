‘Um Lugar ao Sol’: Após seguir Christian, Bárbara será presa

Nos próximos capítulos da novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, Bárbara (Alinne Moraes) vai ser presa após deixar a bebê que adota com Christian (Cauã Reymond) trancada em um carro.

Aos berros, a empresária será levada pela polícia, que será chamada para resgatar a criança deixada sozinha dentro do veículo. “Isso é um absurdo! Ser detida assim, como se eu fosse uma criminosa. Eu deixei a minha filha no carro por cinco, dez minutos. E dentro de um estacionamento com segurança”, argumenta, se soltando dos policiais.

Ao saber da prisão, Santiago (José de Abreu) surge na delegacia e paga a fiança de R$ 30 mil para soltar a filha. No entanto, o delegado informa: “Não é exatamente uma questão burocrática. A menor está ainda em processo de adoção e foi negligenciada, exposta a risco de morte por asfixia”.

Santiago questiona se o casal pode perder a guarda e o policial responde: “Isso vai depender dos argumentos da defesa e, claro, do parecer final de um juiz”. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 14/02

Felipe conta a Júlia que Rebeca resolveu assumir a relação do casal. Bela resolve sair da casa de Cecília, ao descobrir que a amiga já sabia do romance entre Rebeca e Felipe. Breno fica arrasado após discutir com Ilana sobre Maria. Noca conhece Aníbal. Túlio ameaça revelar a verdadeira identidade de Christian/Renato se o marido de Bárbara não compactuar com ele no desvio de dinheiro da Redentor.

Terça-feira: 15/02

Christian/Renato é forçado a ceder ao plano de Túlio. Noca não aceita o convite de Aníbal para jantar. Christian/Renato diz a Ana Virgínia que se sente acuado por Bárbara. Lara diz a Christian/Renato que precisa de um tempo para ficar sozinha. Bela não aceita o pedido de desculpas de Felipe. Lara pede apoio a Thaiane para manter o projeto do restaurante-escola de pé durante sua ausência. Christian/Renato pede a Lara para deixá-lo ir com ela para Buenos Aires. Christian/Renato pede desculpas a Ravi e avisa ao amigo que pedirá demissão da Redentor para ir embora com Lara para Buenos Aires.

Quarta-feira: 16/02

Ravi conta a Noca que Thaiane está à procura da avó. Christian/Renato oferece sua parte do dinheiro desviado da Redentor para Túlio, e avisa que vai pedir demissão da empresa no regresso de Santiago. Gabriela conta a Ilana que terminou o namoro. Júlia e a colega de quarto são flagradas pelo segurança da clínica, no momento em que tentam resgatar um remédio escondido dentro de um vaso de planta.

Quinta-feira: 17/02

Felipe desiste de ajudar Júlia, ao ficar sabendo por Ana Virgínia que a mãe foi flagrada arrombando a porta da secretaria da clínica. Nicole tenta conversar com Paco, mas o dublador não lhe dá ouvidos. Bárbara compra todo o estoque do livro de Janine na livraria. Bárbara diz a Paco que Nicole gosta do dublador. Christian/Renato avisa a Santiago que decidiu se separar de Bárbara e que gostaria de falar com o sogro sobre seu desligamento da Redentor. Ilana confessa a Rebeca que se apaixonou por Gabriela.

Sexta-feira: 18/02

Christian/Renato avisa a Bárbara na sessão de terapia que o casamento deles acabou. Elenice observa Christian/Renato com suas malas ao lado de Lara. Elenice conta a Teodoro que a Redentor está apoiando o restaurante de Lara. Lara diz a Christian/Renato que tem receio de ele não se acostumar com a vida simples. Noca contrata Aníbal para fazer o letreiro do restaurante. Roney pede uma chance para Stephany. Noca estranha quando Elenice pergunta se o restaurante é do Grupo Redentor.

Sábado: 19/02

Bárbara e Nicole seguem o carro de Christian/Renato. Christian/Renato pede desculpas a Lara pela atitude de Elenice. Bárbara e Nicole veem quando Christian/Renato beija Lara. Nicole não deixa Bárbara ir ao encontro de Christian/Renato. Bárbara cobra de Elenice o fato de ela nunca ter dito à nora sobre o caso de Christian/Renato com Lara. Ravi fica comovido com o relato de Thaiane sobre seu pai. Thaiane experimenta o anel que Noca deu a Lara.

