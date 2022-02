Spotify: Luan Santana entra para mais ouvidas com Abalo Emocional

Luan Santana entrou para a lista de músicas mais ouvidas no Spotify na última semana. A faixa “Abalo Emocional”, lançada no início deste mês, faz parte de um novo projeto do artista chamado “Luan City”.

O futuro álbum será divulgado aos poucos e é resultado da gravação do último DVD, na Vila Itororó, centro cultural no Centro de São Paulo. Cada parte leva o nome de um integrante da família do sertanejo. A primeira de todas se chama “Luan City Avenida Amarildo Santana” e faz uma homenagem ao pai de Luan.

Entre as dez primeiras colocadas, há uma novidade. “Molhando o Volante”, de Jorge & Mateus, já aparecia no ranking geral, mas só agora chegou ao nono lugar. A música foi lançada no fim do ano passado e tem viralizado nas redes sociais.

O topo da Top Músicas - Brasil se manteve igual à semana passada, com “Malvadão 3″, de Xamã, em primeiro lugar, pela sexta semana consecutiva.

Na sequência trocam de posições “Mal Feito”, de Hugo & Guilherme e Marília Mendonça e “212″, de Chefin e Mainstreet, agora em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Completam o top 5 “Vai Lá em Casa Hoje”, de George Henrique & Rodrigo e Marília Mendonça; e “Malvada”, de Zé Felipe.

Confira as músicas mais executadas no Spotify Brasil na última semana: