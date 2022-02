‘Quanto Mais Vida, Melhor’: Flávia será roubada pelo pai, que está viciado em jogo

Nos próximos capítulos da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, da Globo, Flávia (Valentina Herszage) vai levar um golpe do próprio pai, Juca (Fábio Herford), que é viciado em jogos. Desesperado, ele vai roubar, com a ajuda de Odete (Luciana Paes) o anel da dançarina, que foi dado por Gabriel (Caio Manhente).

Sem pensar muito nas consequências, ele vende a peça e usa o dinheiro para apostar. Porém, Flávia descobre o que o pai e a madrasta fizeram e fica chocada. Neste momento, o filho de Carmem (Julia Lemmertz) aparece com uma proposta de trabalho para Juca, mas ele acaba recuando e planeja se vingar. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 14/02

Guilherme e Flávia, na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (Reprodução/Globo)

Paula pede Neném em casamento. Tigrão discute com Rose. Osvaldo oferece dinheiro para Edson. Rose agride Guilherme. Conrado exige que Roni pague sua fuga da cadeia. Daniel confirma para Guilherme que foi Celina quem divulgou o vídeo na internet. Neném fala para Paula que conversará com Rose sobre eles. Gabriel se irrita ao ver Murilo cantar uma música para Flávia. Guilherme comenta com Odaílson que viu a Morte. Paula manda uma foto dela com Neném para Rose.

Terça-feira: 15/02

Rose fica transtornada e Deusa se penaliza. Gabriel é expulso da Pulp Fiction. Prado devolve a bicicleta das quentinhas para Jandira. Bianca passa mal e Betina a leva para o hospital. Joana e Marcelo se beijam. Paula pede para ser amiga de Carmem. Neném termina com Rose. Joana leva Bianca para a clínica de Guilherme. Teca explica seu plano contra Neném para Roni. Gabriel exige que Flávia se desculpe com ele. Tuninha recrimina o plano de Paula. Guilherme avisa que Bianca precisa de um transplante de coração, e Neném se desespera.

Quarta-feira: 16/02

Flávia fica entre e a vida e a morte, na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (Reprodução/Globo)

Guilherme e Joana explicam a situação de Bianca para Neném e Betina. Flávia termina com Gabriel. Ingrid se oferece para ajudar Paula a criar um novo perfume, mas ela ignora. Roni leva Flávia para o tribunal. Daniel elogia Guilherme para Rose. Neném e Betina contam para Bianca sobre o transplante. Celina teme que Guilherme volte com Rose e fica furiosa. Flávia depõe, e Cora e Roni se preocupam. Tina termina com Tigrão. Carmem promove Paula a vice-presidente da empresa. Neném se preocupa com sua carreira. Guilherme pede para voltar com Rose.

Quinta-feira: 17/02

Rose recusa o pedido de Guilherme e decide lutar para ficar com Neném. Flávia e Cora são inocentadas. Paula exige que Marcelo a ajude. Guilherme apoia o fim do namoro de Tigrão. Odaílson leva Daniel até a Tijuca. Guilherme vai atrás de Daniel. Ingrid vê Flávia e Murilo se beijando e conta para Gabriel. Neném consola Tina. Rose questiona Nedda sobre o casamento de Neném e Paula. Teca aponta para Cora o homem que ela precisa enganar. Neném procura Tigrão. Guilherme vê Flávia com o vestido de Rose. Paula encontra Rose conversando com Nedda.

Sexta-feira: 18/02

Eles ganharam uma nova chance, na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (Reprodução/Globo)

Paula discute com Rose. Tigrão enfrenta Neném. Guilherme fica encantado ao ver Flávia com o vestido de Rose. Chicão registra Cora colocando algo na bebida de Jonas. Odete entrega o anel de Flávia para Juca poder jogar. Rose vê Guilherme e Flávia se beijando. Celina flagra Daniel com Tetê no Karaokê. Flávia discute com Guilherme. Cora tira fotos comprometedoras de Jonas. Neném vai embora e Roni decide conversar com o irmão. Tigrão chora por causa de Tina. Paula perde a foto de Celso. Neném e Guilherme se desfazem de pertences de Rose. Flávia descarta seu vestido.

Sábado: 19/02

Leco e Neco invadem o apartamento de Juca. Joana e Carmem discutem por causa de Marcelo. Carmem convence Gabriel a se vingar de Flávia. Paula aconselha Ingrid a lutar para ficar com Murilo. Odete e Juca confessam a Flávia que venderam o anel que Gabriel havia lhe dado. Carmem se insinua para Chicão. Soraia provoca Tina. Roni chantageia Jonas. Teca coloca o líquido adulterado na água de Neném. Cardoso reclama da Juíza escolhida para cuidar do caso de Guilherme. Gabriel oferece um emprego para Juca. Flávia procura Rose. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Teca entrega para Neném a garrafa com a água adulterada.

LEIA TAMBÉM: