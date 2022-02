Novo teaser da série ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis do poder’ mostra o retorno dos hobbits

Com estreia agendada para 2 de setembro, a série bilionária da Amazon Studios ambientada no universo criado por J. R. R. Tolkien teve seu primeiro teaser revelado. A história é uma pré-sequência da trilogia da New Line Cinema: ‘O Senhor dos Anéis: A sociedade do anel’; ‘O Senhor dos Anéis: As duas torres’; e ‘O Senhor dos Anéis: O retorno do Rei’.

De acordo com a sinopse oficial, a nova série mostrará os 20 anéis do poder, que foram mencionados na trilogia de filmes, mas que não foram explorados. O roteiro é ambientado em centenas de anos antes dos eventos dos filmes e alguns personagens familiares estarão de volta, como Sauron, o Lorde das Trevas.

Na semana passada, a Amazon Studios divulgou mais imagens da série ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis do poder’, baseada nas obras de J. R. R Tolkien que inspiraram a trilogia ‘Os Senhor dos Anéis’, da New Line Cinema, e a trilogia spin off ‘O Hobbit’ alguns anos mais tarde.

Nas redes sociais, o perfil oficial da série descreveu a série como: “’O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ elabora o amado cânone de J.R.R. Tolkien, fazendo malabarismos com 22 estrelas e várias histórias durante a Segunda Era da Terra-média. Com estreia marcada para setembro, a série é ancorada pelo incidente que deu nome à trilogia original. É “o forjamento de anéis”, disse o showrunner Patrick McKay a V.F. “Anéis para os elfos, anéis para anões, anéis para homens, e então o anel que Sauron usou para enganar todos eles. É a história da criação de todos esses poderes, de onde eles vieram e o que eles fizeram com cada uma dessas raças.”

Sinopse breve

“Situado na Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos de ‘O Hobbit’ e ‘O Senhor dos Anéis’, a série segue um elenco de personagens em confronto com o ressurgimento do mal na Terra-média”.

A série será marcada pela geografia variada da Terra-média, desde o reino dos elfos de Lindon e as cidades anãs das Montanhas Nebulosas até a antiga ilha de Númenor, lar dos ancestrais reais de Aragorn.

Com um preço relatado de cerca de US $ 464 milhões de dólares, a primeira temporada de ‘O Senhor dos Anéis’ deve ser a mais cara da TV já feita, e a Amazon já está avançando em uma segunda temporada.