Netflix: Este é o truque dos códigos secretos que vai te ajudar a encontrar filmes e séries ocultas

Você possivelmente já deve ter passado por situações nas quais navegou pelo catálogo da Netflix e acabou em dúvida sobre o que iria assistir, não é mesmo? Mas, e se compartilhássemos um truque super prático que vai te ajudar a filtrar sua busca?

Aos que estão por fora deste tema, cada produção disponível no streaming conta com um código e o mesmo se aplica às categorias. E, se você quer aprender como afunilar estas buscas, nós te explicamos abaixo todos os detalhes.

Importante

Esta recomendação funciona somente pelo navegador. Assim sendo, não tente reproduzi-la pelo celular.

Truque de códigos secretos

No navegador do Google, você deve colocar o termo “ogres-crypt Netflix” (sem as aspas) e ao acessar o link disponível verá uma lista de categorias e subcategorias, o que te ajudará muito quando estiver interessado em produções específicas.

Aproveite e veja abaixo uma lista com alguns dos códigos disponíveis:

Ação e Aventura (1365)

Filmes para crianças e famílias (783)

Contos de Animais (5507)

Filmes clássicos (31574)

Comédias (6548)

Comédias Estrangeiras (4426)

Filmes cult (7627)

Documentários (6839)

Dramas (5763)

Fé e espiritualidade (26835)

Filmes estrangeiros (7462)

Filmes de terror (8711)

Filmes independentes (7077)

Música (1701)

Filmes românticos (8883)

Ficção Científica e Fantasia (1492)

Filmes de esportes (4370)

Filmes de suspense (8933)

Filmes gays e lésbicos (5977)

(Com Metro World News).

