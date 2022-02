Nem Kate, nem Meghan, nem Diana! Este é o casamento da realeza mais popular de todos os tempos

Neste 14 de fevereiro, enquanto muitas pessoas celebram o Dia de São Valentim, um levantamento divulgado no Express revelou o casamento dos membros da realeza mais buscados no Google no Reino Unido. Se você pensou no casamento de Kate Middleton e príncipe William, em 2011, ou até mesmo o de Meghan Markle e do príncipe Harry, você errou. Se pensou no casamento de Lady Di e do príncipe Charles, também errou.

Um levantamento feito pela empresa de consultoria criativa britânica Design Bundles revelou que é o casamento da princesa Margaret, realizado em 1960, que é o casamento real mais pesquisado no Google de todos os tempos.

De acordo com a pesquisa, o casamento da princesa Margaret é o casamento real mais pesquisado do Reino Unido, atraindo 12.000 pesquisas por mês.

Um porta-voz da Design Bundles, que conduziu a pesquisa, disse ao Express: “É fascinante quando você considera o quanto os casamentos reais de Meghan Markle e Kate Middleton dominaram as manchetes na última década, que o casamento da princesa Margaret realmente fica o maior interesse de pesquisa de todos. O Reino Unido claramente tem tanto interesse nas tradições reais do passado quanto na moda e na cultura real hoje”.

