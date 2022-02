Família do diretor de Caça-Fantasmas divulga mensagem emocionante sobre sua morte

“Nossa família está de luto pela perda inesperada de um marido, pai e avô que nos ensinou a sempre buscar a magia da vida”, disseram seus filhos Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman em um comunicado conjunto. “Nós nos confortamos que seu trabalho como cineasta trouxe risos e felicidade a inúmeras outras pessoas ao redor do mundo. Enquanto lamentamos em particular, esperamos que aqueles que o conheceram através de seus filmes se lembrem dele sempre”.

Ivan Reitman foi produtor e diretor de ‘Caça-Fantasmas’, de 1984, e de ‘Caça-Fantasmas’, de 1989, entre inúmeros outros filmes. O diretor faleceu no último dia 12, em sua casa em Montecito, em Santa Bárbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele morreu enquanto dormia, de acordo com informações da Associated Press.

Em novembro do ano passado, seu filho James Reitman dirigiu ‘Ghostbusters: Mais Além’, um filme considerado a sequência dos originais de 1983 e 1989. Em entrevista à Uproxx, ele revelou que tem ideias para uma sequência: “Eu gostaria de poder falar com você sobre isso. Bem, estou apenas dizendo que temos um enredo que não está neste filme e temos ideias para seguir em frente”. O filme estreou nos cinemas dia 18 de novembro de 2021.

