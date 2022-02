Este documentário do Star Plus pode fazer você entender a fama de Tom Brady

No começo de fevereiro, Tom Brady confirmou a sua aposentadoria dos campos de futebol americano e, caso você não conheça toda a carreira do jogador, a série “Man in the Arena”, do Star Plus, pode fazer você entender como ele se tornou ídolo dos fãs do esporte.

Dirigido por Gotham Chopra, o documentário é co-produzido pela ESPN e apresenta, no âmbito psicológico e emocional, as vitórias e derrotas vivenciadas por Tom Brady durante sua carreira, por meio de um ponto de vista pessoal fornecido pelo próprio atleta. A esposa de Tom Brady, Gisele Bündchen, também participa da série.

Documentário sobre Tom Brady pode ser viso no Star Plus (Divulgação/Star+)

Cada episódio foca em uma das nove aparições de Tom Brady no Super Bowl e retrata não apenas os momentos cruciais, mas todo o caminho percorrido pelo atleta até chegar à final do campeonato. Ao longo da carreira, o jogador de futebol americano venceu sete Super Bowls, além de bater inúmeros recordes ao longo de 22 temporadas em atividade.

A série “Man in The Arena”, com Tom Brady, é um dos destaques do catálogo de produções esportivas on demand do Star Plus, que também conta com diversos títulos consagrados da ESPN internacionalmente, incluindo a faixa ESPN 30 for 30.

Tom Brady aposentado

Tom Brady está oficialmente aposentado. O jogador da NFL comunicou que está fora dos campeonatos de futebol americano.Em um longo texto nas redes sociais, o campeão de Super Bowls detalhou o porquê da parada. “Sempre acreditei que o futebol é uma proposta de tudo ou nada. Se não houver um compromisso 100% competitivo, você não terá sucesso, e o sucesso é o que eu amo muito em nosso jogo”, afirmou Tom Brady.

Ele disse ainda: “Há um desafio físico, mental e emocional a cada dia que me permitiu maximizar meu maior potencial. E tenho dado o meu melhor nestes últimos 22 anos. Não há atalhos para o sucesso em campo ou na vida”.

Super Bowl no Brasil

The most epic, star-studded Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT Film 🎥🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th.



Watch on YouTube: https://t.co/aKVl3K7UtX pic.twitter.com/g6YtcTqJ8v — Pepsi (@pepsi) January 20, 2022

A Rede TV! foi responsável por transmitir o Super Bowl, tradicional final do campeonato de futebol americano, na TV aberta. A exibição foi realizada neste sábado (13) e o jogo foi entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, nos Estados Unidos.

A emissora preparou ainda uma programação especial, com reportagens e que abordaram os aspectos esportivos, econômicos e sociais do futebol americano, os conceitos principais da modalidade, os melhores momentos da história do torneio e os grandes ícones do esporte.

LEIA TAMBÉM: