A Netflix liberou recentemente um vídeo de comentários no YouTube com o elenco de All of Us Are Dead revelando segredos dos bastidores.

O material inclui quanto tempo levou para filmar aquela cena de beijo entre Choi Nam-ra (Cho Yi-hyun) e Lee Su- hyeok (Park ‘Lomon’ Solomon).

Lomon revelou que demorou 17 vezes para acertar, como detalhado recentemente pelo site ‘Radio Times’.

Em sequência, Cho Yi-hyun explicou por qual motivo demorou tanto na gravação.

“Porque eu estava com os olhos fechados quando estava me inclinando [para o beijo], então não consegui encontrar onde estavam os lábios dele”.

“Podemos tentar só mais uma vez? Eu realmente sinto muito”, detalhou.

Esta foi a cena especial de All of Us Are Dead que precisou ser regravada inúmeras vezes

Ainda de acordo com as informações, o escritor Chun Sung-il também revelou que originalmente queria editar o beijo, mas o diretor Lee Jae-kyoo disse que queria “trazer o conflito entre os alunos de forma mais dramática”.

Felizmente, uma vez que Chun viu a cena, ele pensou “ficou ótima”.