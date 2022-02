Entenda por que Tom Cruise pode ser o novo Homem de Ferro

O novo trailer de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, revelado no último domingo (13) no Super Bowl deixou muitas dúvidas na cabeça dos fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Isso porque há muita especulação de que o ator Tom Cruise esteja no novo longa interpretando o Homem de Ferro de outro multiverso. Primeiramente, veja o trailer.

Há algum tempo a Marvel Studios vem trabalhando com o conceito de multiverso. A aparição mais recente desse recurso narrativo, se isso pode ser chamado assim, foi em ‘Homem Aranha: Sem volta para casa’, quando vimos os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield retornarem aos seus papéis como Peter Parker ao lado do ator que atualmente vive o personagem nas telonas, Tom Holland.

No novo trailer revelado de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, uma das cenas mostra a Feiticeira Escarlate lutando contra uma figura superpoderosa. Não se sabe ao certo quem seria esse personagem. Ela aparece porque o Doutor Estranho a recruta, junto com seu aliado Wong, o Feiticeiro Supremo, para tentar restaurar um mundo onde tudo está mudando.

Fãs têm comentado no Twitter que pode se tratar da Capitã Marvel, interpretada pela atriz Brie Larson. No entanto, uma nova teoria está surgindo que envolve o retorno do Homem de Ferro e acredita-se que este seja interpretado por Tom Cruise no novo longa.

Na manhã desta segunda-feira (14), o nome de Tom Cruise ficou nos trend topics do Twitter diante de toda a discussão dos fãs. veja alguns tweets.

Uma foto misteriosa

No final de janeiro uma foto circulou nas redes sociais e mostra o que seria uma suposta captura do ator Tom Cruise usando um traje de captura de movimento. Essa vestimenta é amplamente usada nos grandes estúdios para criar partes do corpo do ator através de efeitos especiais. Veja também.

A foto aumentou os rumores de que o astro estaria no novo filme da Marvel ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, já que algumas outras imagens divulgadas antes de outros filmes provaram ser reais.

O fato é que, de acordo com o site especializado Geekosity Mag, Tom Cruise já foi cotado para viver o Homem de Ferro nas telonas, antes de contratarem Robert Downey Jr.