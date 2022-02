‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’: Novo trailer mostra retorno de personagem de X-Men

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'. Foto: Divulgação Marvel Studios

O que parecia ser um rumor há alguns meses parece finalmente ter se confirmado: o universo de X-Men finalmente entrará completamente no MCU (Marvel Cinematic Universe). Os filmes anteriores do X-Men foram produzidos pela 20th Century Fox e formam um conjunto de treze filmes, lançados entre 2000 e 2020. Veja o trailer abaixo:

Uma das cenas do trailer mostram a participação especial de um personagem de X-Men. Ele não é mostrado na tela, mas uma voz pode ser ouvida e parece bastante com a do ator Patrick Stewart, que interpretou o Professor Charles Xavier. Depois de ouvir a voz misteriosa, vemos o Doutor Estranho olhando um homem careca que aparece de relance na tela.

A pequena cena não é a confirmação oficial da Marvel Studios, mas parece ser uma grande pista do que pode nos esperar em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que estreia nos cinemas dia 5 de maio.

Em dezembro do ano passado, a Marvel já tinha liberado um primeiro trailer. Veja também!

“Coisas boas estão por vir”

Uma postagem nos Stories do Instagram parece levantar uma pista de como será ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Na imagem, os dubladores Mariana Torres e Manolo Rey apareceram juntos. Mariana escreveu “Coisas boas estão por vir!!!”.

Torres e Rey são as vozes oficiais em português brasileiro de Tobey Maguire e de Elizabeth Olsen no MCU (Marvel Cinematic Universe). Inclusive, Manolo Rey retornou ao trabalho de dublador de Tobey no último filme lançado pela Marvel, ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’.

🔥 #TOBEYMAGUIRE CONFIRMADO EN #DRSTRANGEINTHEMULTIVERSEOFMADNESS 🔥



✅ Mariana Torres (voz oficial de Wanda en portugués) hace unos días subió una historia a su IG junto a Manolo Rey (voz oficial de Tobey Maguire en portugués) con el mensaje: "Se vienen cosas buenas!!!" pic.twitter.com/GMcGJsTM62 — David Taipe (@DavidATS06) January 23, 2022

Os fãs especulam que ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ trará Tobey Maguire novamente às telonas no papel de Peter Parker. Ele fez sua estreia icônica como Peter Parker em ‘Homem-Aranha’, de 2002, filme dirigido por Sam Raimi. Além disso, Raimi também está dirigindo a próxima sequência de Doutor Estranho. Seu primeiro filme de super-herói desde a conclusão da trilogia ‘Homem-Aranha’, em 2007.

Além de Tobey Maguire, também especula-se que Ben Affleck foi cotado pela Marvel para reprisar seu papel como Demolidor em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’.