Chitãozinho & Xororó se apresentam nesta semana em São Paulo

Após quase dois anos de espera, Chitãozinho & Xororó finalmente sobem ao palco do Espaço das Américas, em São Paulo.

A dupla tinha show marcado no local para março de 2020, quando estourou a pandemia de covid-19. Com o anúncio da nova data, veio também a notícia de uma apresentação extra. Sendo assim, os irmãos se apresentam em dois momentos: na próxima quinta (17) e sexta-feira (18).

Chitãozinho & Xororó comemoraram 50 anos juntos em 2019. A dupla pretendia sair em uma extensa turnê de comemoração no ano seguinte. Com o cancelamento de eventos por conta da pandemia, os irmãos planejaram o lançamento de um DVD, a ser gravado em Nova York - contudo, o recente aumento de casos na cidade pode afetar o projeto mais uma vez.

Os irmãos são citados constantemente como referência para as novas gerações do sertanejo. Foram os primeiros a ocupar o topo das paradas da Billboard com sertanejo. Com 38 álbuns inéditos e dez DVDs, já venceram quatro prêmios Grammy e centenas de discos de ouro, platina e diamante. “Evidências” e “Sinônimos” são apenas alguns dos hits da dupla. Xororó ainda é conhecido também por ser pai dos irmãos Sandy e Junior Lima, dupla que fez sucesso no pop brasileiro dos anos 1990 e 2000.

Os ingressos adquiridos anteriormente poderão ser usados na nova data. Os ingressos para a sexta-feira já estão esgotados, mas ainda há entradas disponíveis para a apresentação de quinta-feira. Os preços variam entre R$ 110 e R$ 650 e podem ser comprados no site da Ticket360.

O Espaço das Américas fica localizado na Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda.

