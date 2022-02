‘BBB 22’: Bárbara ‘cancelada’ e Arthur ‘queridinho’ fazem o reality esquentar

O paredão entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália, no “Big Brother Brasil 22″, está movimentando as redes sociais, que estão se movimentando em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon, que enfrenta a sua primeira eliminação.

No Twitter, a hashtag “calma Arthur” surgiu após o ator, que fez sucesso na novela “Rebelde”, da Record TV, ficar preocupado com o seu segundo paredão no “BBB 22″. Ele foi indicado pela líder Jade Picon, neste domingo.

Neste movimento, os fãs de Arthur Aguiar postam frases alegando que ele não sairá na terça-feira (15). “Agora eu sou TemArthur até o fim”, escreveu um perfil. “Jade pode indicar Arthur várias vezes para o paredão, só que ela não pode esquecer que quem escolhe é o público #calmaarthur”, disse outro.

A Jade pode indicar o Arthur várias vezes p paredão, só q ela n pode esquecer q qm escolhe é o público!!!! #calmaarthur 🥰 — Aquela Bia lá (@biaaconceiicao) February 11, 2022

A hashtag “calma Arthur”, no Twitter, o ator começou a ganhar força com a segunda vitória de Jade Picon na liderança do “BBB 22″.

E Agora, será que a gente fazendo Arthur voltar, ela para com a perseguição sem motivos? #calmaArthur #BBB22 — Jani 🌵Team Juliette🌵💸 (@JaniManzini) February 11, 2022

Já a hashtag “fora Bárbara” está crescendo nas redes sociais, como o Twitter e Instagram, após a formação do paredão deste domingo (14), quando ela entrou na berlinda sendo puxada por Arthur, no contragolpe.

O perfil de Arthur se posicionou como #ForaBárbara.



"Como todos estão vendo, nas duas últimas semanas, Bárbara e Laís decidiram mirar no Arthur. Seguindo o jogo dele visto que a Laís se livrou no Bate e Volta, seremos", justificou a equipe. #BBB22 pic.twitter.com/baGiU4eTQL — A_riel ♑ (@2727Dan) February 14, 2022

Nas redes sociais, alguns fãs do reality show da Globo levantam a ideia de um multirão para tirar a amiga de Jade Picon.

Ansioso pra ver a cara da galera que tá forçando a barra na torcida por Natália quando ela sair do game e começar a pagar de Sérgio Camargo. Quero só ver se o pano aguenta. #BBB22 #ForaNatalia #ForaBarbara #FicaArthur — prazer, um nordestiner 🏖️ (@umnordestiner) February 14, 2022

No Twitter, parte da audiência do “BBB 22″ escrevem frases como: “”Bom dia! Já votou para eliminar a #forabarbara hoje?”. “Vamos eliminar a Bárbara Brasil?” “Bem que o Tadeu podia falar assim: Jade, qual é o papel do líder? Ela responde: indicar quem sai. Ele responde: E pela 2ª vez você errou. Quem sai é a Bárbara.

Como foi a formação do paredão

A formação do quarto paredão aconteceu, neste domingo (13), e colocou Arthur Aguiar, Bárbara e Natália na berlinda. No início, Douglas Silva ganhou a imunidade do Anjo, dada por Pedro Scooby e Paulo André, que também ficou fora do paredão. Jade Picon, líder da semana, votou mais uma vez em Arthur. Natália foi a mais votada pela casa e no contragolpe ela puxou Laís e Arthur levou Bárbara para a eliminação do reality show. Já Larissa e Gustavo, que entraram na casa, votaram em Brunna Gonçalves, para movimentar o jogo.

Natália, Laís e Bárbara foram para a prova bate-volta. Na disputa clássica, em três fases, a médica venceu, deixando Bárbara no paredão.

