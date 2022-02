‘Além da Ilusão’: Após atirar na filha, Matias será internado em sanatório

Após a morte de Elisa (Larissa Manoela), na novela”Além da Ilusão”, Matias (Antonio Calloni) vai ficar alucinado e vai ser internado em um sanatório. A cena acontece dentro do hotel, onde Matias está com Violeta (Malu Galli) e Isadora (Sofia Budke). Nela, o juiz pergunta à esposa sobre a filha caçula e acaba sendo questionado sobre Elisa.

Em seguida, ele tem flashs sobre o momento em que flagrou a filha na cama com Davi (Rafael Vitti) e, depois, atira nele e acerta na herdeira. Ele ainda se recorda do julgamento e condenação do mágico e, em seguida, vê Elisa em sua frente, vestida com a mesma roupa que ela usava quando morreu.

Em "Além da Ilusão", da Globo, Rafa Vitti e Larissa Manoela vivem par romântico (Reprodução)

Matias começa a gritar e Violeta fica desesperada. Ela chama os enfermeiros, que o levam em uma camisa de força. Após um período no sanatório, a família recebe o diagnóstico de que Matias está proibido de trabalhar. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 14/02

Augusta acredita em Davi e deixa que ele se despeça de Elisa. Matias ameaça Diniz, que decide fugir com provas do assassinato. Artur e Romana incentivam Davi a ir embora. O delegado destrói o laudo que incrimina Matias. Davi é preso novamente. Matias chora no enterro de Elisa. Violeta se enfurece com o marido quando ele tenta culpar Isadora pela morte de Elisa. Benê teme que os funcionários abandonem o engenho. Romana visita Davi na cadeia. Augusta se recusa a falar com Artur. Matias tem uma alucinação e acaba caindo na piscina.

Terça-feira: 15/02

Personagens de Marcello Novaes e Malu Galli vivem entre tapas e beijos, na novela "Além da Ilusão", da Globo (Reprodução/Globo)

Matias é salvo por um funcionário do hotel. Chega o dia do julgamento de Davi. Isadora fica doente e Violeta cuida da filha. Matias tem um surto durante seu depoimento no tribunal. Úrsula entrega a Heloísa promissórias assinadas por Afonso e sugere que ela reconsidere a proposta de compra de Eugênio. Davi é condenado. Matias sai do tribunal atordoado e anda perdido pela rua. Eugênio se enfurece ao saber que Úrsula ameaçou Heloísa. Violeta encontra Matias e leva um médico para atender o marido. Davi pede para Romana soltar Valente. Matias tem outro surto e é levado para um sanatório.

Quarta-feira: 16/02

Violeta se preocupa com o estado de Matias. Lorenzo sofre ao ver Bento e Letícia enamorados. Heloísa negocia com Eugênio. Violeta se muda para a fazenda com Isadora, Augusta e Matias. Úrsula reclama do acerto que Eugênio fez com Violeta e Heloísa. Davi é transferido para a penitenciária de São Paulo. Passam-se três meses. Úrsula pensa em unir Joaquim e Isadora. Violeta discute com Eugênio por causa da tecelagem. Joaquim observa Isadora. Heloísa ouve Augusta contar para Manuela que acredita que foi Matias quem tirou a vida de Elisa por acidente. Davi briga com Gaspar no refeitório. Violeta procura pela filha. Isadora pula no lago para salvar um cachorro e acaba se afogando.

Quinta-feira: 17/02

Rafael Vitti interpreta um mágico na novela "Além da Ilusão", da Globo (Reprodução)

Joaquim resgata Isadora e encontra o cachorro perdido. Davi enfrenta Gaspar e faz uma aposta com ele. Leônidas ajuda a salvar Matias e se encanta por Heloísa. Davi diverte os presos e os carcereiros com suas mágicas. A nova vila dos operários começa a ser construída. A Tecelagem Tropical é inaugurada. Passam-se dez anos. Joaquim tenta convencer Isadora a não trabalhar durante a viagem ao Rio de Janeiro. Úrsula se irrita ao ver Arminda no trem com Isadora. Constantino repreende Julinha por continuar jogando no cassino. Artur tenta convencer Davi a desistir de fugir da cadeia.

Sexta-feira: 18/02

Davi garante a Artur que fugirá para provar sua inocência. Isadora diz a Arminda que não ama Joaquim. Úrsula reclama de Isadora para o filho. Matias tem um novo surto e Violeta pede ajuda a Leônidas. Os operários reclamam com Joaquim das condições de trabalho. Gaspar ameaça Davi para fugir com ele. Olívia reclama para os pais das condições de trabalho na fábrica. Úrsula vê Isadora e Arminda saindo com uns amigos de carro. Davi não consegue abrir suas algemas.

Sábado: 19/02

"Além da Ilusão" estreia em fevereiro, na Globo (Reprodução)

Gaspar atrapalha a fuga, e Davi se desespera. Isadora se anima com seu trabalho. Violeta avisa a Joaquim que um novo gerente administrativo irá chegar à fábrica. Davi e Gaspar escapam da viatura. O editor do jornal é preconceituoso com Bento, e Lorenzo defende o amigo. Úrsula briga com Arminda na frente de Isadora. Davi e Rafael, o novo gerente administrativo da tecelagem, embarcam no mesmo trem. Lorenzo usa suas economias para ajudar Bento. O trem em que Davi e Rafael estão se envolve em um acidente.

