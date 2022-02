10 filmes da Netflix para voltar a acreditar no amor

Neste 14 de fevereiro se comemora o Dia de São Valentim. A história conta que quando o imperador romano Marco Aurélio Cláudio era o líder máximo de Roma, entre os anos de 214 a 270, ele proibiu os militares de se casarem, pois entendia que quando os soldados não tinham vínculos familiares eles se entregavam melhor às batalhas.

Porém um bispo chamado Valentim, por acreditar no amor, continuou celebrando casamentos de forma clandestina, desrespeitando o decreto imperial. Também há relatos que ele distribuía rosas pelas ruas, embora isso não tenha sido comprovado historicamente. O fato é que o bispo contrariou não somente as ordens do imperador, mas também da Igreja, unindo em matrimônio um rapaz cristão e uma moça pagã.

O fato é que este não foi o único Valentim do catolicismo. De acordo com os registros da Igreja Católica há pelo menos 11 santos com o mesmo nome e, pelo menos três deles, protagonizam relatos com mensagens de amor, conforme um levantamento feito pelo pesquisador de hagiografias Thiago Maerki, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e associado da Hagiography Society, de acordo com informações da BBC.

Pelo sim e pelo não, na crença popular, hoje celebra-se o Dia de São Valentim, sendo lembrado também como o dia dos namorados nos Estados Unidos e países da Europa.

Neste dia de São Valentim, nós te trazemos dicas do que assistir na Netflix para se inspirar e acreditar no amor.

Orgulho e Preconceito

Comer, rezar e amar

Para todos os garotos que já amei

Veja mais sobre filmes e séries

Casa comigo?

Idas e vindas do amor

Cartas para Julieta

De repente 30

O amor não tira férias

Mary Shelley