Conheça o podcast ‘E aí Gay?’ chega ao ao catálogo Globoplay

Após quase dois anos de existência e mais de 150 episódios publicados, o podcast “E Aí Gay?” chega ao catálogo do Globoplay. Criado durante a pandemia, o projeto é comandado pelos jornalistas Felipe Dantas, Thiago Theodoro e pelo publicitário Paulo Corrêa.

No começo, o podcast foi criado por Thiago e Dantas, que possuem 10 anos de diferença entre si, mas ao longo da temporada, Paulo passou a integrar a bancada ampliando as conversas e reflexões para as diversidades de raça e de orientação sexual, alcançando novos públicos que se identificam com a pluralidade que os três transbordam a partir de assuntos do dia a dia, fofocas e tendências do momento.

“Criamos o ‘E aí Gay?’ no intuito de falar sobre vivências LGBTQIA+ e destacar essas diferenças geracionais, sempre casando com o que a gente consome de cultura pop e entretenimento e, também, como cada um absorve tudo isso de formas diferentes. Então, em 2021, o Paulo chegou, preto e bissexual, e agregou muito mais às nossas conversas, trazendo uma nova perspectiva”, comenta o podcaster e editor Dantas.

As conversas se pautam a partir de exemplos com base em suas próprias histórias e jornadas. Em alguns episódios, o trio traz convidados para abordar assuntos que perpassam suas experiências pessoais, proporcionando amplitude na representatividade das abordagens.

“Qualquer tema que a gente abordar no podcast vai ser naturalmente atravessado pelas nossas vivências enquanto pessoas LGBTQIAP+ e, por isso mesmo, sabemos o tamanho da responsabilidade ao falar sobre o que vivemos. Também não perdemos de vista que as nossas experiências não são únicas e muito menos definitivas do que é ser LGBTQIAP+ no Brasil. Nos mantemos abertos para ouvir sobre todas as realidades da sigla”, explica Thiago Theodoro.

Além de falarem sobre assuntos mais sérios que atravessam a vida de pessoas LGBTQIAP+, também usam o espaço para se divertirem. De acordo com eles, o podcast é “um pouco de lacre, um pouco de informação”.

“Muitos ouvintes relatam que se sentem sentados em uma roda de amigos e, inclusive, à vontade para compartilhar as visões deles conosco. É uma via de mão dupla, a gente compartilha vivências, traz pautas legais, relevantes e eles se sentem parte disso tudo, querendo sempre interagir, somar nas opiniões ou simplesmente agradecer a companhia na hora de lavar louça (risos)”, completa Paulo Corrêa.

O podcast ‘E Aí Gay?’ é apresentado por Felipe Dantas, Thiago Theodoro e Paulo Corrêa. Publicado semanalmente às terças e sextas, está disponível no Globoplay e nas principais plataformas de áudio.

