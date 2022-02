Conheça a ‘Império de Mentiras’, a nova trama mexicana disponível no Globoplay

Novela mexicana "Império de Mentiras" está disponível no Globoplay (Reprodução)

A novela mexicana “Império de Mentiras” chegou na semana passada ao catálogo do serviço de streaming Globoplay. Inédita no Brasil, a trama traz uma das principais estrelas das novelas exibidas pelo SBT, Angelique Boyer.

A trama, produzida por Giselle González, é uma adaptação do thriller policial turco “Kara Para Aşk”. No enredo, um crime envolvendo todos os personagens acontece, colocando todos em meio a uma rede de mentiras e intrigas no melhor estilo de ‘quem matou?’.

Elenco da novela mexicana "Império de Mentiras", disponível no Globoplay (Reprodução)

No meio do conflito, Elisa Cantú (Angelique Boyer), protagonista de “Império de Mentiras”, conhece o policial Leonardo Velasco (Andrés Palacios). Após um crime misterioso, ela precisa assumir a empresa após a morte do pai. Já ele, que é um agente da polícia, está determinado a descobrir o motivo por trás da morte de sua esposa.

Na novela mexicana, exibida pelo Globoplay, Victória Cantú (Leticia Calderón), é uma matriarca da família Cantú. Vivendo de aparências, ela acredita que seu marido lhe traía. Renata Cantú (Susana González) é a irmã mais velha da família e sonha em ser mãe, mas tem que lidar com traumas e problemas mentais. Maria José Cantú (Alejandra Robles), a Majo, é a caçula da família e leva uma vida despreocupada até ser vítima de um sequestro. Viverá um romance com um dos sequestradores.

Novela com Angelique Boyer entra para o catálogo do Globoplay (Reprodução)

Dario Ramirez (Iván Arana) trabalha para a família Cantú e fará chantagens à Elisa por conta do envolvimento de seu pai com negócios ilícitos. Eugenio Serrano (Alejandro Camacho), melhor amigo do falecido empresário, esconde um lado violento e inescrupuloso. Fernanda Navarro (Michelle González) é a secretária do Grupo Cantú. Considerada uma grande amiga por Elisa(Angelique Boyer), esconde muitas mentiras.

A novela “Império de Mentiras” foi ao ar no México entre setembro de 2020 e janeiro de 2021. A produção conta com Andrés Palacios, Letícia Calderón, Alejandro Camacho, Susana González, Alejandra Robles, Iván Arana e Michelle González no elenco.

Angelique Boyer e Andrés Palacios protagonizam a novela mexicana "Império de Mentiras" (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: