‘BBB 22’: Brunna Gonçalves usa termo homofóbico e causa climão nas redes sociais

Brunna Gonçalves, tida como uma das plantas do “BBB 22″, está começando a aparecer no jogo e, nesta quinta-feira (10), a esposa da cantora Ludmilla chamou a atenção da internet ao usar um termo homofóbico durante uma conversa.

“Está gourmetizando muito. Brigadeiro é leite condensado, achocolatado e manteiga. Acabou. Creme de leite é coisa de viadinho”, disse a dançarina, criando uma divisão entre a audiência do reality show da Globo.

aqui o momento que a brunna diz que creme de leite é coisa de viadinho com o vyni presente ainda QUE NOJO #BBB22 pic.twitter.com/U3Wibse496 — matheuscito (@matheuzzzao) February 10, 2022

Após o comentário, internautas criticaram o comentário de Brunna: “Melhor ficar vegetando na cama e calada”, disse um internauta. “O público dela e da esposa é em grande parte LGBT, e ela tem uma fala homofóbica dessas?”, reagiu outro. “Se cancelarem a Brunna pelo ‘creme de leite é coisa de viadinho’, eu desisto”, disse outro. Confira algumas reações abaixo!

A pobe da brunna deve morrer de medo de ser cancelada, lembro que ela disse que sempre tem que analisar bem o que posta no story para não interpretarem errado, e agora pedindo desculpa só pq faloi "viadinho" kkkk — Jad (@lmjmusicc) February 11, 2022

Trabalho com Brigadeiro Gourmet e todos os nossos sabores tem creme de leite. A plantinha aí tá totalmente por fora — Reptile🌪🏁 (@RRptle) February 10, 2022

Viadinho? Uma mulher q é lésbica c/ uma falada dessa?

Ela fala q ñ aguenta cantoria sendo mulher de uma cantora.

Tudo nessa Bruna é muito contraditório e incoerente

É por isso q ela tem q realmente ficar calada — N@nd@☯️💙❤️🤍🦋🌵💫 (@Fernand65622019) February 11, 2022

Câmera vaza cena curiosa

Nesta semana, quem acompanhou o “BBB 22″ de madrugada, pelo Globoplay, percebeu que uma câmera mostrou algo diferente. Enquanto alguns participantes do reality show conversavam na varanda, outra câmera mostrou alguns funcionários no segundo andar da casa.

Vale lembrar que a arrumação do quarto do líder do “BBB 22″, para a entrada de Tiago Abravanel, também vazou na câmera do pay-per-view. A produção estava acertando os detalhes para o neto de Silvio Santos.

