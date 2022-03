‘Vikings: Valhalla’: Diretor fala sobre personagens femininas da série

Com estreia agendada para 25 de fevereiro, ‘Vikings: Valhalla’ é a continuação da aclamada série ‘Vikings’, que teve sua 6ª temporada lançada na Netflix em dezembro de 2020. A série se passa 100 anos depois dos acontecimentos da série original e já está gerando muita expectativa no fandom, que aguarda conhecer os personagens da nova trama.

Jeb Stuart é o criador da série. Ele é mais conhecido por seus trabalhos em ‘Duro de Matar’ e ‘O Fugitivo’, topou o desafio da série histórica ficcional. Ele atua como showrunner da série e, recentemente, deu uma entrevista ao site especializado em entretenimento Polygon sobre duas personagens femininas da trama: Freydis e Emma.

Ele disse que as duas personagens femininas com origens e histórias extremamente antagônicas o atraiu: “Eu me apeguei a Freydis, que eu achava que era uma personagem feminina espetacular. E uma das coisas que eu amo sobre a época, especialmente do ponto de vista da escrita, é que as mulheres na cultura dinamarquesa podiam possuir propriedades e governar reinos. Emma da Normandia tinha apenas um pedaço da propriedade de seu pai. E então ela se tornou uma das mulheres mais ricas da Europa quando tinha 20 e poucos anos. Como ela fez isso?”.

‘Vikings: Valhalla’ narra as façanhas heróicas e aventuras de alguns nomes da história nórdica. O principal deles é o governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), juntamente com o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), esses dois últimos filho e filha do vikings Erik, o Vermelho.

A série se iniciará com um acontecimento histórico, o massacre de St. Brice’s Day, um ataque no qual os ingleses queimaram acampamentos dinamarqueses. A partir daí, seguirá Leif Ericksson, o primeiro homem da Europa que se acredita ter desembarcado na América do Norte, Freydis Eiríksdóttir e o guerreiro Harald Sigurdsson.