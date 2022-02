Susana Vieira posta novo visual nas redes sociais e surpreende os fãs

Susana Vieira participou do quadro "TBT do Encontro" (Reprodução/Globo)

Susana Vieira decidiu radicalizar o seu visual e mostrou tudo em suas redes sociais. A atriz surpreendeu os fãs ao aparecer com os cabelos curtos. “Pronta pra ir pra casa, gostaram? Eu fiquei feliz”, comentou a famosa, na legenda.

O novo visual da atriz chamou a atenção dos fãs e alcançou mais de 70 mil reações, além de comentários fofos. “Maravilhosa”, escreveu uma seguidora de Susana Vieira. “Musa”, disse outro. “Adorei, ficou leve, moderna, mulher poderosa!”, declarou outra fã.

Aos 79 anos, Susana Vieira luta contra uma leucemia linfocítica crônica, uma doença que não tem cura, mas é um tipo menos agressivo de câncer que se desenvolve a partir de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do corpo.

Em 2020, a famosa participou do “Altas Horas”, da Globo, e contou sobre a sua saúde e ela abriu o coração. “Eu jamais podia imaginar que fosse acontecer comigo, porque eu sou, talvez ‘invejada’, pela minha energia, meu alto astral, porque não envelheci como naturalmente as pessoas envelhecem. Corro atrás da minha saúde, vou aos melhores médicos, faço academia. Então quando soube que estava com uma doença que podia ser fatal a primeira coisa que perguntei foi: ‘Eu vou morrer?’”.

Ao saber da morte da atriz Françoise Forton, que faleceu aos 64 anos, Susana homenageou a amiga. “Como que você foi embora? Nunca mais vamos conversar, se abraçar, se beijar, rir e fazer hidroginástica juntas? Nunca mais vamos contracenar, querida Meg?”, disse a atriz, em um relato emocionante.

A atriz relembrou ainda suas personagens na novela “Por Amor”, que ganhou uma reprise no canal Viva. “Você me ensinou a manter o corpo inteiro e reto com nossa querida Bianca e suas aulas de balance! Você sempre tão linda! Tão boa atriz! Ah! Françoise, você foi embora assim?”, comentou a artista.

