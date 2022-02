Elenco de ‘Reis’, novela da Record TV, ganha novos reforços

A direção da Record TV confirmou novos nomes no elenco da novela “Reis”, que vai substituir o especial “A Bíblia”, que está sendo exibida no lugar de “Gênesis”.

O ator Eduardo Lassah entrou para o elenco e já está gravando as primeiras cenas da novela bíblica. No folhetim, ele dará vida a Aléu, um herdeiro de terras que enfrentará com dificuldades o período de mudança na forma de governo em Israel.

Em “Reis”, Aléu deixa Quiriate-Jearim e se muda para Siló, já que herdou algumas terras. No entanto, não será nada fácil, pois os levitas estão de olho nele e em sua família.

Antes de entrar para a novela “Reis”, prevista para estrear em 22 de fevereiro, Eduardo Lassah participou de algumas produções, como “Topíssima” (2019). “Já faço novelas na Record desde 2007. É um lugar onde sou muito bem acolhido e amo trabalhar”, conta ele.

Além dele, a Record TV confirmou que Iano Salomão e Fhelipe Gomes estão na novela. Ainda não há informações sobre os personagens da dupla na obra inédita, que assim como Gênesis, será dividida em várias fases.

Antes de “Reis”, Iano atuou na novela “Jesus” (2018), onde interpretou João Batista. Já Fhelipe esteve em “Cúmplices de um Resgate” (2016), do SBT, e “Apocalipse” (2017).

Além deles, o elenco de “Reis” conta com Fernando Pavão, Duda Nagle, Sílvia Pfeifer, Pâmela Tomé, Leo Belmonte, José Rubens Chachá, Caetano O’Maihlan, Thaís Pacholek, Miguel Coelho, Igor Rickli e Carlo Porto.

