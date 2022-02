‘Vikings: Valhalla’: O que você precisa saber antes de ver a nova série

No dia 25 de fevereiro, um novo capítulo se inicia para ‘Vikings’: a série spin off ‘Vikings: Valhalla’ terá sua primeira temporada liberada no catálogo da Netflix. O novo roteiro se passa 100 anos depois da série original, por isso está sendo considerado uma sequência. A Netflix revelou o trailer oficial e aumentou a ansiedade dos fãs. Veja abaixo.

A série foi criada por Jeb Stuart e, antes que você se pergunte, ele não é o mesmo criador de ‘Vikings’. O criador da série original de chama Michael Hirsch. Em entrevista recente ao Collider, Stuart revelou que sempre desejou que a série original tivesse continuado. ‘Vikings’ teve sua sexta e última temporada lançada na Netflix em dezembro do ano passado.

Sobre o que é

‘Vikings: Valhalla’ narra as façanhas heróicas e aventuras de alguns nomes da história nórdica: o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

A série também traz no elenco Bradley Freegard (Rei Canuto), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olaf Haraldsson), Caroline Henderson (Jarl Haakon), Laura Berlin (Emma da Normandia), David Oakes (Conde de Godwin), Louis Davison (Príncipe Edmund), Bosco Hogan (Rei Aethelred II), Asbjørn Krogh Nissen (Jarl Kåre), Pollyanna McIntosh (Aelfgifu de Northampton) e Soren Pilmark (Rei Sweyn Forkbeard).

Leia mais sobre filmes e séries

Processo criativo

O criador da série disse ao Collider que o ritmo da nova produção é diferente de ‘Vikings’ e por isso pode causa um pouco de estranhamento aos fãs. Os planos são continuar com novas temporadas, cada uma com oito episódios, onde ele promete mergulhar mais na mitologia nórdica e explorar esse universo.

“Eu fiz muita pesquisa. Então, encontrei o Massacre do Dia de St. Brice, que não é feriado na Inglaterra. Você realmente não celebra esses genocídios, mas eu pensei ‘uau!’. Para mim, isso teve alguma ressonância cultural e relevância porque senti que poderíamos começar uma história daí, porque tínhamos vikings pagãos nessa época e vikings cristãos. E assim como em nossa cultura você tem os republicanos e os democratas, mas quando você vai para a guerra, quando há um 11 de setembro, de repente você esquece sua ideologia, você se torna americano e sai, e você é um povo. Inadvertidamente, o rei Aethelred deu ao rei Cnut, e nós demos aos vikings uma razão para parar de matar uns aos outros por diferenças religiosas e se tornar vikings novamente, e eu pensei que seria um lugar muito legal para começar uma nova série”, revelou Stuart.

Sinopse de ‘Vikings: Valhalla’

“Ambientada há mais de mil anos no início do século 11, ‘Vikings: Valhalla’ narra as aventuras heróicas de alguns dos mais famosos vikings que já viveram: o lendário explorador Leif Erikson (Sam Corlett), sua impetuosa e obstinada irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

À medida que as tensões entre os vikings e a realeza inglesa atingem um ponto de ruptura sangrento e os próprios vikings se chocam com suas crenças conflitantes cristãs e pagãs, esses três vikings iniciam uma jornada épica que os levará através dos oceanos e campos de batalha, de Kattegat à Inglaterra e além, enquanto lutam pela sobrevivência e glória.

‘Vikings: Valhalla’, ambientada mais de cem anos após o final da série original ‘Vikings’, é uma nova aventura que mistura história, autenticidade e drama com ação corajosa e imersiva”.