Afinal, quando a 6ª temporada de ‘Peaky Blinders’ deve chegar à Netflix?

Quem está ansioso para rever Tommy Shelby (Cillian Murphy) já está roendo as unhas de ansiedade. Isso porque, um anúncio feito no Twitter oficial da série ‘Peaky Blinders’ no final do ano passado espalhou a mensagem de que a série deve estrear ainda no primeiro semestre de 2022. O problema é que ela estreia antes na BBC, no Reino Unido, e só depois estreia na Netflix, para nós que moramos no Brasil.

O fato de que a nova temporada esteja prestes a estrear no Reino Unido já é um indicativo que ela pode chegar mais cedo do que imaginávamos ao catálogo da Netflix. De acordo com o site especializado Whats on Netflix, as gravações da 6ª temporada estavam programadas para acontecer em fevereiro de 2020, mas as restrições sanitárias relacionadas à pandemia da Covid-19 acabaram cancelando os planos.

‘Peaky Blinders’ é uma série dramática que se passa nos anos 1920 e segue a história de uma família de gângsteres em Birmingham, na Inglaterra.

“Estávamos tão perto do início das filmagens da 6ª temporada. Meses de trabalho duro de nossa equipe muito talentosa, dedicada e trabalhadora”, revelou o diretor da 5ª e 6ª temporada, Anthony Byrne, em um post no Instagram na época.

Ainda de acordo com o Whats on Netflix, os trabalhos foram retomados em novembro de 2020 e as gravações ocorreram no Reino Unido, principalmente em Liverpool e na Escócia. As filmagens duraram vários meses até que foi confirmado em um post no Instagram por Anthony Byrne que as filmagens haviam sido oficialmente encerradas em novembro de 2021.

A data de lançamento da 6ª temporada está prevista para o início de 2022, de acordo com os posts da BBC nas redes sociais. Isso significa que podemos esperar que a Netflix suba os novos episódios em seu catálogo entre março e setembro de 2022.

Além disso, no primeiro semestre de 2021, o ator Conrad Khan, que integra o elenco de ‘Peaky Blinders’ na 6ª temporada, deu a entender que a estreia dos novos episódios não estava muito longe, até mesmo especulando que poderíamos vê-la em fevereiro de 2022.

Em entrevista à Radio Times ele disse: “Isso veio, pelo que ouvi da última vez, quero dizer, essas coisas mudam tão rapidamente, mas acho que vai sair em fevereiro próximo, no início do ano que vem. Havia tantas filmagens, tantos episódios, que demorava um pouco para editar, deve demorar cerca de seis meses ou algo assim”.

Após a finalização de ‘Peaky Blinders’, haverá um filme spin off que dará sequência à história de Tommy Shelby e a família. O longa entra em produção em 2023.