Netflix lança trailer oficial de ‘Vikings: Valhalla’

A contagem regressiva já foi iniciada e sabemos que dia 25 de fevereiro os fãs do universo de ‘Vikings’ poderão contar com um novo capítulo dessa série que gerou um spin-off: ‘Vikings: Valhalla’. A primeira temporada da nova série já recebeu um trailer oficial lançado nesta terça-feira (8). Veja abaixo:

A série que originou o spin off tem seis temporadas disponíveis na Netflix atualmente e mostrou a história brutal do herói nórdico Ragnar Lothbrok na luta para ampliar o domínio nórdico. A sexta e última temporada teve seus episódios liberados na Netflix em dezembro do ano passado.

Sinopse de ‘Vikings: Valhalla’

“Ambientada há mais de mil anos no início do século 11, ‘Vikings: Valhalla’ narra as aventuras heróicas de alguns dos mais famosos vikings que já viveram: o lendário explorador Leif Erikson (Sam Corlett), sua impetuosa e obstinada irmã Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

À medida que as tensões entre os vikings e a realeza inglesa atingem um ponto de ruptura sangrento e os próprios vikings se chocam com suas crenças conflitantes cristãs e pagãs, esses três vikings iniciam uma jornada épica que os levará através dos oceanos e campos de batalha, de Kattegat à Inglaterra e outros territórios, enquanto lutam pela sobrevivência e glória.

‘Vikings: Valhalla’, ambientado mais de cem anos após o final da série original ‘Vikings’, é uma nova aventura que mistura história, autenticidade e drama com ação corajosa e imersiva”.

