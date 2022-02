‘Mistério no Mediterrâneo 2’: Jennifer Aniston posta foto e vídeo dos bastidores das gravações

Através de uma postagem no Instagram, a atriz Jennifer Aniston anunciou que está de volta às gravações de ‘Mistério no Mediterâneo’. O primeiro filme foi lançado em 2019 pela Netflix e as gravações do segundo filme estavam paralisadas desde outubro de 2020.

Em agosto do ano passado, o Deadline divulgou que o filme terá Jeremy Garelick será o nome por trás do novo roteiro, que anteriormente foi escrito por James Vanderbilt, que também escreveu o primeiro filme.

No primeiro filme, Jennifer Aniston e Adam Sandler interpretam um casal que viaja pela Europa e se transforma nos principais suspeitos do assassinato de um milionário. O elenco confirmado para ‘Mistério no Mediterrâneo 2′ trará Mark Strong, Melanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo e Zurin Villanueva. Os atores Adeel Akhtar y John Kani retornam em seus papéis do primeiro filme.

Há rumores de que ‘Mistério no Mediterrâneo 2′ se passará em Paris e no Caribe, mas ainda não há nenhuma palavra oficial sobre o enredo da sequência.

‘Mistério no Mediterrâneo’, lançado em julho de 2019 na Netflix, é uma comédia da Netflix sobre um casal que se vê envolvido em uma investigação de assassinato enquanto estava de férias em um iate.

O longa foi assistido por muitos assinantes durante seu primeiro mês de disponibilidade, resultando em uma sequência que começou a ser desenvolvida em outubro seguinte, mas a pandemia da Covid-19 paralisou todos os planos.

