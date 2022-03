‘Euphoria’ é renovada para a 3ª temporada e aqui está tudo o que você precisa saber

Depois de dobrar a audiência, ‘Euphoria’ acaba de ser renovada para a 3ª temporada. O anúncio foi feito através das redes sociais da HBO. A trama, estrelada por Zendaya teve mais de 1,3 milhões de espectadores, contra os 6,6 da primeira temporada. A série é considerada a melhor audiência do canal a cabo desde o término de ‘Game of Thrones’, em 2019. A informação foi confirmada pela Variety.

A 2ª temporada estreou no dia 9 de janeiro e, até agora, 5 episódios foram divulgados no streaming e na TV.

‘Euphoria’ é uma série de drama adolescente criada, escrita e dirigida por Sam Levinson e é baseada em uma minissérie israelense de mesmo nome, que foi criada por Ron Leshem e Daphna Levin. A série segue Rue, interpretada por Zendaya, e um grupo de seus colegas de escola enquanto enfrentam questões de drogas, sexo e violência.

De acordo com o comunicado divulgado à imprensa, a vice-presidente executiva de programação da HBO Francesca Orsi disse: “Sam, Zendaya e todo o elenco e equipe de Euphoria levaram a segunda temporada a alturas extraordinárias, desafiando a convenção e a forma narrativa, mantendo sua Não poderíamos estar mais honrados em trabalhar com essa equipe talentosa e talentosa ou mais empolgados para continuar nossa jornada com eles na terceira temporada”.

Quando estreia a terceira temporada?

O último episódio da segunda temporada está agendado para estrear em 27 de fevereiro, às 21h na TV e chegará ao streaming horas depois. Lembrando que, no ano passado, a produção da 2ª temporada foi interrompida pela pandemia da Covid-19, então ainda não há uma data específica para a estreia da próxima temporada.

Ainda não há informação oficial sobre quando a 3ª temporada deverá começar a ser produzida, mas existe um rumor de que os novos episódios devem estrear no próximo ano.

Quais atores retornarão?

Tudo indica que os atores Zendaya e Hunter Schafer e também os atores secundários Alexa Demie, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Angus Cloud devem retornar. Sobre os atores recém-chegados Dominic Fike e Chloe Cherry ainda não é possível afirmar nada, já que a trama da segunda temporada ainda não terminou.

Em dezembro do ano passado, o ator Tom Holland confirmou que gostaria muito de fazer um papel na série. Ele é namorado de Zendaya e, de acordo com o site especializado Buzzfeed News, ele visitou o set enquanto da 2ª temporada da série e até tirou uma foto com o elenco.