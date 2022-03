Esta é a nova aposta da Netflix que reunirá atores de ‘Dark’ e da Marvel.

O best-seller mundial ‘Toda a luz que não podemos ver’ é a nova aposta da Netflix quando o assunto é série limitada. Anunciada oficialmente em setembro do ano passado, a série conta a história da adolescente cega Marie-Laure e do soldado alemão Werner, e como seus caminhos se cruzam na França ocupada após a Segunda Guerra Mundial.

A novidade está no elenco, que já tinha anunciado nomes como Mark Ruffalo e Hugh Laurie para estrelar a série, e que agora ganha reforço com os atores Louis Hofmann (‘Dark’), Lars Eidinger (‘Persian Lessons’) e Nell Sutton.

‘Toda a luz que não podemos ver’ é baseada no livro homônimo de Anthony Doerr, vencedor do prêmio Pulitzer. A série está sendo escrita pelo roteirista de ‘Peaky Blinders, Steven Knight, e será dirigida por Shawn Levy, de ‘Stranger Things’.

Na série, Louis Hofmann, que interpretou Jonas Kahnwald em ‘Dark’, será Werner Pfennig, um jovem soldado alemão que tem valores morais fortes, mas é atropelado pela brutalidade da guerra. O ator Lars Eidinger será o principal antagonista da história, o sargento-mor Reinhold von Rumpel, um oficial nazista cruel e com uma doença terminal que está obsessivamente caçando um diamante lendário que se diz ser capaz de dar vida eterna a quem o possui.

A atriz infantil Nell Sutton, que é cega na vida real, fará sua estreia como jovem Marie-Laure, a versão mais jovem da personagem principal. A atriz Aria Mia Loberti será Marie-Laure adulta. Mark Ruffalo será Daniel LeBLanc, pai de Marie-Laurie. Hugh Laurie, o eterno Dr. House será Etienne LeBLanc tio-avô de Marie-Laure.

Ainda não há informações oficiais sobre quando serão iniciadas as filmagens, mas deve ser logo, uma vez que o casting principal já foi definido.

Segundo a Netflix, o livro que inspira a série se tornou um fenômeno mundial após a publicação, em 2014, e foi aclamado pela crítica. Em 2015, venceu o Prêmio Pulitzer e a Andrew Carnegie Medal de Excelência em Ficção. Além de permanecer na lista de best-sellers do New York Times por mais de 200 semanas, o livro vendeu mais de 5,7 milhões de exemplares na América do Norte em versão impressa, e-book e áudio livro, e mais de 9,5 milhões de exemplares no mundo todo.