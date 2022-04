Ana Maria Braga choca fãs ao contar os motivos que fizeram ela se afastar da Globo

No "Mais Você", da Globo, Ana Maria Braga vira meme com peruca platinada (Reprodução)

Há algum tempo Ana Maria Braga não faz a linha “se eu não conto não existe”e, nesta segunda-feira (07), a apresentadora do “Mais Você” voltou a falar detalhes da sua vida e, é claro, virar um dos assuntos mais comentados da internet.

Só @ANAMARIABRAGA faz isso na Tv brasileira. Explicou que faltou ao trabalho porque teve um piriri. Quem nunca?! pic.twitter.com/8NtpwB3Mik — marcelocosme (@cosmemarcelo) February 7, 2022

No programa matutino, Ana Maria contou o motivo que fez ela se afastar da Globo, na semana passada. “Eu queria agradecer a todas as pessoas que se solidarizaram comigo aqui na semana passada, mas eu queria tranquilizar a todos porque, na verdade, eu tenho 30 anos de programas diários e nunca faltei por causa de uma doença”, começou a famosa.

De acordo com ela, uma dor de barriga foi o motivo. “Foi só um piriri, graças a Deus. Eu nunca tinha tido um piriri. Não queiram ter piriri. Depois vocês se informam o que é um piriri”, brincou a apresentadora do “Mais Você”.

Por causa da dor de barriga, Ana Maria Braga foi substituída, na quinta-feira (03), por Fabrício Battaglini, que avisou que Ana precisou se ausentar de última hora.”Eu sei, você tá ligando a televisão agora, tá vendo aqui a gente… ‘que o Fabrício tá fazendo aí’. Já vou te responder. A Ana hoje precisou se ausentar, mas tá tudo bem com ela. Amanhã ela já tá de volta aqui”, disse.

Eu te entendo @ANAMARIABRAGA faltar por causa de um piriri. Tudo de bom pra você! — Catarina 🇧🇷 (@catarinaALOUCA) February 7, 2022

Acho que o piriri da Ana Maria Braga está diretamente relacionado ao café com o eliminado "Cudrigo" kkkkk #MaisVoce — nati.s.l (@natislopessd) February 7, 2022

@ANAMARIABRAGA gente como a gente falando que faltou no trabalho por causa de piriri 😂 — Camila (@Camie_B) February 7, 2022

Feliz em saber que @ANAMARIABRAGA só teve um piriri e que por isso faltou, na semana passada. É incrível como os fãs de verdade se preocupam com o bem estar dos ídolos, né? Eu me preocupo, defendo e quero o bem de todos que sou fã. #MaisVocê — Leandro Lopes 📺 (@CriticodeTV) February 7, 2022

"Nunca queiram ter um piriri" Braga, Ana Maria @ANAMARIABRAGA — _thiago_ (@_thiago_) February 7, 2022

Ana Maria Braga rebola ao vivo

No desafio de Natal do quadro “Feed da Ana”, desta quarta-feira (22), a apresentadora precisou eliminar bolinhas de Natal de dentro de uma caixa e fez uma ponte no chão mostrando muita flexibilidade.

E foi bem aqui que eu perdi tudo com a @ANAMARIABRAGA 🗣🗣🗣 #MaisVocê pic.twitter.com/RFICSr69W0 — TV Globo 🐆 (@tvglobo) December 22, 2021

A proposta da brincadeira era dançar e se balançar até retirar todas as bolinhas que ficavam em uma caixa presa na cintura. Quem terminasse primeiro, ganhava. Ao lado de Ju Massaoka, ela não perdeu tempo e acabou ganhando o desafio proposto pela repórter. No final, Ana ficou com apenas quatro bolinhas de Natal e Ju ficou com uma quantidade maior, seis.

A apresentadora mostrou gingado, flexibilidade e surpreendeu os telespectadores do programa matinal. Em outro desafio, Ana Maria precisou colocar uma bolinha em um copo, apenas movendo o corpo. Neste, Ana ficou na torcida, enquanto Ju Massaoka tentava jogar.

